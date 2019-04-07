Ekrem İmamoğlu'dan AK Parti'nin tüm oylar yeniden sayılsın başvurusuna yanıt

İstanbul Belediye Başkan adaylığı yarışında, kesin olmayan sonuçlara göre önde olan, ancak kesinleşmediği için henüz mazbatasını alamayan Ekrem İmamoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Tartışmaların hızla devam ettiği İstabul seçimlerine ilişkin iki cepheden de karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

AK Parti'nin İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılaması için YSK'ya başvuracaklarını dile getirmesinin ardından Ekrem İmamoğlu canlı yayına çıkarak o açıklamalara yanıt verdi.

İşte İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Bu memlekete bedel ödetmesinler. Bu sürecin en güçlü ve inandığı YSK'ya sesleniyorum. Tarihi bir sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğu yerine getirdiğinizde Türkiye rahatlayacak.

Tüm oylar sayılsın başvurusuna yanıt

Geçersiz oyların yüzde 78'i sayılmış durumda. Aramızdaki fark 16 bin 380. Bütün oyların sayılması 238 gün sürecek. Bu süreci talep eden kişilerin mağbuliyetlerini anlıyorum, bedel ödeyeceklerini de biliyorum ama ben halka bedel ödetmem.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'la en iyi ikili olacağız'

2023 yılına kadar yetki almış tüm yetkilelere sesleniyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan sesleniyorum lütfen sürece destek versin. Lütfen ama lütfen. Ben bu şehri çok iyi yöneteceğim. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı ile nasıl anlaşacaksınız. Göreceksiniz İstanbul yöneten en iyi ikili olacağız.