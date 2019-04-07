HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Ekrem İmamoğlu'dan AK Parti'nin tüm oylar yeniden sayılsın başvurusuna yanıt

Ekrem İmamoğlu'dan AK Parti'nin tüm oylar yeniden sayılsın başvurusuna yanıt

İstanbul Belediye Başkan adaylığı yarışında, kesin olmayan sonuçlara göre önde olan, ancak kesinleşmediği için henüz mazbatasını alamayan Ekrem İmamoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Tartışmaların hızla devam ettiği İstabul seçimlerine ilişkin iki cepheden de karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

AK Parti'nin İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılaması için YSK'ya başvuracaklarını dile getirmesinin ardından Ekrem İmamoğlu canlı yayına çıkarak o açıklamalara yanıt verdi.

İşte İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Bu memlekete bedel ödetmesinler. Bu sürecin en güçlü ve inandığı YSK'ya sesleniyorum. Tarihi bir sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğu yerine getirdiğinizde Türkiye rahatlayacak.

Tüm oylar sayılsın başvurusuna yanıt

Geçersiz oyların yüzde 78'i sayılmış durumda. Aramızdaki fark 16 bin 380. Bütün oyların sayılması 238 gün sürecek. Bu süreci talep eden kişilerin mağbuliyetlerini anlıyorum, bedel ödeyeceklerini de biliyorum ama ben halka bedel ödetmem.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'la en iyi ikili olacağız'

2023 yılına kadar yetki almış tüm yetkilelere sesleniyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan sesleniyorum lütfen sürece destek versin. Lütfen ama lütfen. Ben bu şehri çok iyi yöneteceğim. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı ile nasıl anlaşacaksınız. Göreceksiniz İstanbul yöneten en iyi ikili olacağız.

İlgili Haberler
AK Parti'den son dakika İstanbul açıklaması yeniden sayım talep edilecek AK Parti Ankara'da tüm ilçelerde oyların tekrar sayımı için başvuru yaptı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Seçim sonuçlarına itiraz süreci nasıl işleyecek? İşte merak edilen tüm detaylar...
Foto Galeri Seçim sonuçlarına itiraz süreci nasıl işleyecek? İşte merak edilen tüm detaylar... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıtay'dan flaş cep telefonu kararı! İadesi mümkün
Yargıtay'dan flaş cep telefonu kararı! İadesi mümkün
Çukur dizisindeki şarkısıyla bilinen Gazapizm uyuşturucuyla yakalandı
Çukur dizisindeki şarkısıyla bilinen Gazapizm uyuşturucuyla yakalandı
Komşusundan borç aldığı altınla muhtar oldu
Komşusundan borç aldığı altınla muhtar oldu
AK Parti'den son dakika İstanbul açıklaması yeniden sayım talep edilecek
AK Parti'den son dakika İstanbul açıklaması yeniden sayım talep edilecek
Belediye başkanı seçildi, oğlunun paylaşımı olay oldu
Belediye başkanı seçildi, oğlunun paylaşımı olay oldu
Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba istifa etti
Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba istifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
Sinan Bolat'a büyük onur! En iyi seçildi
Sinan Bolat'a büyük onur! En iyi seçildi
Şaban ayında 7 kez okunacak tesbihler neler?
Şaban ayında 7 kez okunacak tesbihler neler?
23 Nisan resmi tatili ne zaman üniversiteler tatil mi?
23 Nisan resmi tatili ne zaman üniversiteler tatil mi?
Seçimde görevli olanlar ücretlerini ne zaman alacak?
Seçimde görevli olanlar ücretlerini ne zaman alacak?
Sigara fiyatları güncel 2019 kaç para oldu yeni liste
Sigara fiyatları güncel 2019 kaç para oldu yeni liste
Şaban ayını oruçlu karşılamak gerekir mi kaç gün oruç tutulur?
Şaban ayını oruçlu karşılamak gerekir mi kaç gün oruç tutulur?
Budva'da 'Milli Tavla' heyecanı
Budva'da 'Milli Tavla' heyecanı
Şaban ayı ilk gün kılınması gereken 2 rekatlık namaz
Şaban ayı ilk gün kılınması gereken 2 rekatlık namaz
Yorumlar 19 yorum