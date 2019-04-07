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Yargıtay'dan flaş cep telefonu kararı! İadesi mümkün

Yargıtay'dan flaş cep telefonu kararı! İadesi mümkün

Sıfır aldığı cep telefonu bozulunca küplere binen tüketici, soluğu satıcının yanında aldı. Satıcının ret cevabıyla sarsılan tüketiciye müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme, alındıktan bir süre sonra bozulan telefonun satıcıya iâde edilebileceğine hükmetti.

Milyonca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiren emsâl karar Yargıtay 13. Hukuk Dâiresi'nden geldi. Satın aldığı telefonu bir süre sonra arızalanan tüketici, sözleşmeden dönme talebiyle telefonu aldığı işyerine iâde etti.

Bir süre sonra satıcı, mağdur tüketiciye başka bir telefon gönderdi. Bu telefon da bozuk çıkınca tüketici, soluğu mahkemede aldı.

Tüketici Mahkemesi'nde ifade veren mağdur tüketici, davalı tarafından gönderilen kendisine âit olmayan telefonun davalıya iâdesine, satım sözleşmesinden dönülmesine, 450 TL maddî, 2 bin 500 TL manevî zararın olay tarihinden işleyecek kanunî faizleri ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi.

Mahkemede savunma yapan davalı işyeri sahibi, davanın reddini talep etti. Mahkeme, davanın reddine hükmetti.

Davacı tarafından temyiz edilen karar, Yargıtay 13. Hukuk Dâiresi'nce bozuldu. Yeniden görülen davada mahkeme bu kez tüketiciyi haklı buldu. Davanın kısmen kabulüne, dava konusu cep telefonunun davalıya iâdesine, telefon bedeli olan 1.999 TL’nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafından cep telefonu için yapılan 450 TL masrafın dava tarihinden itibaren işleyecek kanunî faizi ile birlikte davacıya verilmesine karar verdi.

Mahkeme, manevî tazminat talebinin reddine hükmetti. Kararı bu kez davalı iş yeri sahibi temyiz etti. Devreye yeniden giren Yargıtay 13. Hukuk Dâiresi, tüketicinin mağdur edildiğine dikkat çekti. Davalının temyizini reddeden dâire, mahkeme kararını onadı.

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