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Sinan Bolat'a büyük onur! En iyi seçildi

Sinan Bolat'a büyük onur! En iyi seçildi

Belçika ekibi Antwerp forması giyen Sinan Bolat, Belçika liginin açık ara en iyi kalecisi seçildi.

Belçika 1. Ligi'nde Royal Antwerp forması giyen Sinan Bolat, ülkenin en iyi kalecisi olarak gösterildi. Takımının önceki gün Genk'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada kalesini gole kapatarak, galibiyette başrolü oynayan deneyimli file bekçisine övgü yağdırıldı.

Schmeichel benzetmesi yaptı

Belçika Milli Takımı'nın eski kalecisi olan Philippe Vande Walle, milli kaleciyi Manchester United'ın efsane file bekçisine benzetti. Başarılı performansına övgü yağdırdığı isim için "Sinan Bolat, Schmeichel'a benziyor ve ligdeki en iyi kaleci" dedi.

Ochoa'ya fark attı

Het Laatste Nieuws bunun üzerine bir anket başlatarak okuyucularının fikrini sordu. Ligdeki 9 kalecinin dışında bir de 'diğer' seçeneği kondu. Yaklaşık sekiz bin kişinin oy kullandığı ankette Sinan Bolat açık ara birinci oldu. Oyların yüzde 56'sını toplayan Sinan, yüzde 11 oy alan en yakın rakibi Guillermo Ochoa'ya fark attı.

Galatasaray'da da oynadı

Türkiye'de Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Sinan Bolat; Porto, Brugge ve Standard Liege'de de forma giydi. Sinan 11 kez de A Milli Takım forması giydi.

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