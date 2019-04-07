Müslüman olan Dünya şampiyonu Manuel Charr ismini değiştirdi

Charr, kendisinin enternasyonal bir düşünceye sahip olduğunu vurgulayarak, "Kendimi hem Alman ve hem de Suriye-Lübnanlı olarak görüyorum. Çünkü bu ülkeler benim yaşamımda her zaman bana vatanlık görevi yapmışlardır ve büyük rol oynamışlardır. Almanya’nın bana verdiği imkan ve destekleri de önemsiyorum ancak, kim olduğum ve nereden geldiğimi de bilmek ve bununla gurur duyarak vurgulamak zorundayım" açıklamasında bulundu.