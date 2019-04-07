Müslüman olan Dünya şampiyonu Manuel Charr ismini değiştirdi
WBA dünya şampiyonluk kemerini elinde bulunduran dünya ağır sıklet boks şampiyonu Manuel Charr, adını Mahmoud Charr, olarak değiştirdiğini açıkladı.
Konu hakkında bir açıklama yapan dünya şampiyonu Mahmoud Charr, artık Manuel ismini istemediğini vurgulayarak, "Benim adım doğduğum günden beri Mahmoud Charr’dır ve ben bundan sonra kendi öz ismim ile ringlerde anılmak istiyorum." şeklinde konuşarak Müslüman'ların beğenisini kazandı.
Açıklamalarına devam eden Mahmoud, "Şunu çok iyi anladım ki; Manuel ismi benim kimliğimi yansıtmıyor. Ayrıca ismini değiştiren diğer arkadaşlarım kendi isimleriyle ringlere çıksalardı daha da başarılı olurlardı bence" dedi.
Charr, kendisinin enternasyonal bir düşünceye sahip olduğunu vurgulayarak, "Kendimi hem Alman ve hem de Suriye-Lübnanlı olarak görüyorum. Çünkü bu ülkeler benim yaşamımda her zaman bana vatanlık görevi yapmışlardır ve büyük rol oynamışlardır. Almanya’nın bana verdiği imkan ve destekleri de önemsiyorum ancak, kim olduğum ve nereden geldiğimi de bilmek ve bununla gurur duyarak vurgulamak zorundayım" açıklamasında bulundu.
Konuyla ilgili olarak konuşan sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, "Ringlerdeki lakabı Diamondboy yani (Mücevher Genç) olan sporcu yanlış yönlendirme sonucu kendi ismiyle ringlere çıkmak yerine Manuel Charr, olarak çıktı. Ancak yaptığımız istişareler sonucu artık öz ismiyle çıkmasının daha doğru olacağı sonucuna vardık.