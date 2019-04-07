Beşiktaş'tan Quaresma açıklaması: Portekiz'e gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Rizespor'la oynayacak olan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, sol ayak bileğinden sakatlandı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, sol ayak bileğinde kısmi yırtık meydana gelen Quaresma'nın, tedavisi için ülkesine gittiği kaydedildi.

Bu nedenle yarın oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak olan Quaresma, Portekiz'de tedavisine devam edecek.

Quaresma ile birlikte yarın takımını yalnız bırakacak diğer isim Adriano oldu. Adriano, Rize'ye gidecek kafilede yer almadı.