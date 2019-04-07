Ankara'da AK Parti'nin yeniden sayım talebine red

AK Parti Ankara'da bütün oyların yeniden sayılmasını istemişti. İl seçim kurulundan AK Partiye kötü haber geldi.

İl Seçim Kurulu, Ankara'da bütün oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Ankara'da bütün ilçelerde yeniden sayım yapılması için İl Seçim Kuruluna müracaat edeceklerini söylemişti.

Şahin 25 ilçe için istedikleri yeniden oy sayımının lkabul edilmemesi halinde ise YSK'ya başvuracaklarını söylemişti. Şahin geçtiğimiz gün şu ifadeleri kullanmıştı: İl Seçim Kurulundan taleplerimizi karşılayacak bir sonucun ortaya çıkmaması durumunda meselenin YSK'ya kadar takipçisi olacağız."