Mansur Yavaş mazbatasını bugün alacak

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oyu aldığı ilan edilen Mansur Yavaş yarın mazbatasını alacağı duyuruldu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Ankara'daki 13 ilçede tüm oyların yeniden sayılması yönündeki itirazını redetti. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, YSK'nın bu kararıyla birlikte Ankara seçim sonuçlarının kesinleşleştiğini söyleyerek Mansur Yavaş'ın bugün mazbatasını alacağını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin Ankara'daki 13 ilçede tüm sandıkların sayılması yönündeki itirazını reddetti.

YSK'nın başvuruyu reddetmesi ardından CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı kesinleşti. Basın danışmanının verdiği bilgiye göre Yavaş, yarın mazbatasını alacak.

CHP Ankara İl Teşkilatı'ndan açıklama

Bu arada CHP Ankara İl Teşkilatı, Mansur Yavaş'ın mazbatasını yarın (bugün) alacağını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Mansur Yavaş'ın mazbatasını aldıktan sonra 15:30'da Anıtkabir'i ziyaret edeceğini ardından da Büyükşehir Belediyesi'ne giderek devir teslim törenine katılacağı belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Yavaş'ın Pazartesi günü mazbatasını alacağını Twitter üzerinden duyurdu.

YSK toplantısı bitti AKP itirazı reddedildi.



Hak yerini buldu.

Mansur Yavaş yarın mazbatayı alıyor.



Şimdi sıra İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun hakkını teslim edin.



Adalet yerini bulsun. — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 7 Nisan 2019



Soyer de mazbatasını alacak

Öte yandan 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim yarışını önde tamamlayan Mustafa Tunç Soyer'in de mazbatasını yarın alacağı öğrenildi.

İnstagram hesabından bir paylaşım yaparak yarınki programını duyuran Soyer, "Bana duyduğunuz güven için sonsuz teşekkür ederim. Üzerime aldığım bu sorumluluğu en iyi şekilde taşımak için var gücümle çalışacağım. #Aşklaİzmir" mesajını da paylaşarak İzmirli seçmene teşekkür etti.