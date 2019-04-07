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CHP'nin Bursa için başvurusuna YSK'dan ret

CHP'nin Bursa için başvurusuna YSK'dan ret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Bursa'da oyların tamamının yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı başvuru reddedildi.

BURSA'da CHP'nin tüm oyların yeniden sayılması yönündeki itirazı İl Seçim Kurulunca reddedildi.

İl Seçim Kurulu, yerel seçimlerin ardından CHP'nin itirazı üzerine değerlendirmesini tamamladı.

Heyet, tüm sandıkların yeniden sayılması yönündeki itirazın reddedilmesine karar verdi. 

Öte yandan yarından itibaren merkez ilçelerde belediye başkanlarına mazbatalarının verileceği öğrenildi.

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