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KKTC'de 12 yaşındaki çocuk okulda alkol komasına girdi

Demirören Haber Ajansı
KKTC'de 12 yaşındaki çocuk okulda alkol komasına girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 12 yaşındaki çocuk, öğrenim gördüğü okulda alkol komasına girdi. Olay ada basınında geniş yer bulurken, eğitim sendikaları ve uzmanlar, evebeynleri ve eğitim kurumlarını, alkol ve uyuşturucuya karşı uyardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Bayraktar Ortaokulunda öğrenim gören erkek çocuğu, alkol komasına girdi.

Okul bahçesine yığılan çocuk, çağırılan ambulansla Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun ismini açıklamak istemeyen babası, "Yaşça büyük bir öğrenci, okula getirdiği meyve suyu ve votka karışımını, sınavdan önce 4 öğrenciye, sınavdan sonra da oğluma içirmiş. Oğlum da hem arkadaşlarının galeyanına gelip, içmiş. Milli Eğitim Bakanı ile olayı görüşeceğim" dedi.

Tepkilere neden oldu

Komaya giren çocuğun okul bahçesinde yerde yatarken çekilen görüntüleri, ada basınında manşetlere taşındı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, "Eğitim Bakanlığı ve devlete büyük görevler düşmektedir. Bilinçlendirme alanında da maalesef büyük eksiklikler var. Küçük yaşta bir çocuk alkolü nereden satın almıştır, bu konuda da denetim yapılmalı" dedi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel ise, "Gençler arasında yaralama ve ölüme varabilecek, ciddi şiddet sorunları ile karşı karşıya kalabiliriz. Çağ dışı bir eğitim sistemimiz var" diye konuştu.

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