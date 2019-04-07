Antalya'daki faili meçhul cinayetle ilgili soruşturmada yeni gelişme

ANTALYA'da 2000 yılında 7 ve 9 yaşlarındaki kız kardeşlerin öldürülmesiyle ilgili faili meçhul dosya, ihbar üzerine yeniden açıldı. Savcılık, cinsel istismar ve cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan cezaevindeki hükümlüden DNA örneği alınmasını istedi.

ANTALYA'da 19 yıl önce 7 ve 9 yaşlarındaki iki kız kardeşin cesetlerinin ormanlık alanda ağaca bağlı bulunmasıyla ilgili faili meçhul dosya, ihbar üzerine yeniden açıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan E.E'nin cinsel istismar ve cinayet suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldığı haberlerinin basında yer alması üzerine, hükümlünün 2000 yılında cesetleri bulunan Esra (7) ve Berivan Aydın (9) kardeşlerle aynı mahallede oturduğu yönünde savcılığa ihbarda bulunuldu.

İhbarda E.E'nin, iki kardeşin katil zanlısının arandığı ve mahalledeki herkesin incelendiği dönemde parmak izi ve DNA örneği vermeden başka bir kente taşındığı iddia edildi.

Bunun üzerine ihbarın yapıldığı savcılık, cinayet dosyasını yeniden açarak cezaevinde bulunan E.E'den alınacak DNA örneğinin, çocukların cesetlerinde bulunan DNA ile karşılaştırılmasını istedi.

200'e yakın kişi gözaltına alınmıştı

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki evlerinden 3 Ocak 2000'de okula gitmek için çıkan ancak kendilerinden bir daha haber alınamayan Berivan ve Esra Aydın kardeşler, bir hafta sonra Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ağaca bağlanmış halde ölü bulunmuştu.

Jandarma ve polisin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada 200'e yakın kişi gözaltına alınıp bırakılmış, şüphelilerden alınan kıl ve kan örnekleri, kriminal laboratuvarında incelenmesine rağmen fail ya da faillere ulaşılamamıştı.