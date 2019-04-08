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Adana'da dehşet evi: Ölüler ve yaralılar var!

Anadolu Ajansı
Adana'da dehşet evi: Ölüler ve yaralılar var!

ADANA’da bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını ve baldızını tabancayla vurarak öldürürken, kayınvalidesi ile eşinin erkek kardeşini de yaraladı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldürüp, kayınvalidesi ile kayınbiraderini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ö., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Ayla Ö.'nün kaldığı Sümer Mahallesindeki babaevine giderek eşi ve eşinin ailesiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mehmet Ö., tabancayla eşi Ayla Ö. ile kaynı Bahri İrketi, baldızı Reyhan İrketi ve kayınvalidesi Hacer İrketi'ye tabancayla ateş etti.

Yaralanan 4 kişi, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ayla Ö. ve Reyhan İrketi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi devam eden Bahri İrketi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayı haber alarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, olay yerinden bir hafif ticari araçla kaçan zanlı Mehmet Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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