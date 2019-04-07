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Aydın'da 14 yaşındaki çocuk intihar etti!

Aydın'da 14 yaşındaki çocuk intihar etti!

AYDIN’ın Koçarlı ilçesinde, 14 yaşındaki öğrenci evlerinin girişine kendisini asarak yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN’ın Koçarlı ilçesine bağlı Bıyıklı Mahallesinde meydanda gelen olayda; 8 sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen R.Ç., evde kimse olmadığı sırada kemerle kendini evin girişine asarak intihar etti.

Eve gelen anneanne, torununu evin girişinde asılı halde görünce şoka girdi.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, R.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından R.Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi morguna kaldırıldı.

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