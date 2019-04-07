Başakşehir Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Milli ara öncesi çıktığı Kayseri deplasmanında çok kritik 2 puan kaybeden Başakşehir, Konyaspor maçıyla lige döndü. Galatasaray'ın da haftayı 3 puanla kapatmasının ardından zorlu bir rakibe karşı sahasında mücadele veren lider Başakşehir sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Alınan bu sonuçla Başakşehir, zirvedeki en yakın rakibi Galatasaray'la arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Geçen hafta Kayseri deplasmanında inanılmaz bir şut istatistiği yakalamasına rağmen beraberliği 90+7'de kurtaran Medipol Başakşehir, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı korumayı başardı.

Karşılaşmaya kontrolü ele alarak başlayan Medipol Başakşehir oyunun hakimiydi. 18. dakikada son çizgiye inen Visca'nın yerden altıpas önüne çevirdiği topa Elia dönerek vurdu ve topu ağlara gönderdi. Ancak golün ardından yapılan VAR incelemesinde, Mossoro'nun pası verdiği sırada Visca'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Ev sahibi ekip iyi başladığı 2. yarının başında golü de buldu. Robinho'nun çevirdiği top boşta kaldı, uzaklaştırmaya çalışan Ali Turan da geç kalınca araya giren Mossoro takımını öne geçiren isim oldu. Golden sonra oyun tamamen Başakşehir'in istediği hale geldi. 68. dakikada da sezonun yıldızı Visca çaprazdan çok sert bir şutla farkı ikiye çıkardı. Boşnak yıldız böylece ligdeki 11. golüne imza attı.

Kalan bölümde Konya umutlanacak golü bulamadı ve mücadele 2-0 sona erdi. Böylece puanının 61'e çıkarak Medipol Başakşehir, Galatasaray'la arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Konuk takım ise 35 puanda kaldı.