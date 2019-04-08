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AK Partili Yasin Aktay'dan dikkat çeken seçim yazısı

AK Partili Yasin Aktay'dan dikkat çeken seçim yazısı

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, bugünkü yazısında yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Aktay, "Liderin karizması hala yerli yerinde, taptaze ve canlı. Ancak onu izleyenler artık bu karizmaya inanmaktan ziyade o karizmadan faydalanmanın telaşına düşmüşlerdir" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti istenilen hedeflere ulaşamadı. Ankara'yı kaybetti, İstanbul belirsizliğini koruyor. 

Seçim sonuçlarını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafındaki menfaatçi takımını hedef aldı.

Yeni Şafak gazetesinde "Bütün partilerin ilerisinde ama kendisinin gerisinde AK Parti" başlıklı köşesinde Aktay, "Liderin karizması hala yerli yerinde, taptaze ve canlı. Ancak onu izleyenler artık bu karizmaya inanmaktan ziyade o karizmadan faydalanmanın telaşına düşmüşlerdir" diye yazdı.

Karizmayı sömürenler daha hırslı ve daha ısrarcı

Karizmayı sömürmeye çalışanların daha hırslı ve daha ısrarcı olduklarının altını çizen Aktay, istediklerini elde edinceye kadar hiçbir etik kural tanımaksızın takipte daha istikrarlı olduklarını belirtti.

Gereken tedbirler alınsın

"Yeter ki, gidişat tarihsel bir perspektiften görülebilsin ve gereken tedbirler alınabilsin." diye yazan Aktay, yazısına şöyle devam ediyor:

"Bu hizmetler, bu karizma, bu aşk ile mukabil takdirin karşılaşmasını neyin engellediğine çok daha iyi, çok daha dikkatli bakmak gerekiyor. Bu şarkının burada bitmemesi, daha güzel melodilerle çok uzun süre devam etmesi gerekiyor. Biz yeterince farkında olmasak da mazlum dünya bizden çok şey bekliyor."

Yasin Aktay'ın yazısının devamı

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