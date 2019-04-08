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Motorin 7 liraya dayandı 13 kuruşluk zam geliyor

Motorin 7 liraya dayandı 13 kuruşluk zam geliyor

Dolar  ve petrol fiyatları yükseldi geçen hafta benzine gelen 19 kuruşluk zam sonrası şimdi de motorine zam geldi.

Motorin fiyatı salı gününden geçerli olmak üzere 13 kuruş artıyor. Çarşamba günü benzine gelen 19 kuruşluk fiyat artışının ardından motorin fiyatı da salı gününden geçerli olmak üzere litre başına 13 kuruş artacağı bildirildi.

Türkiye’de, akaryakıt fiyatları belirlenirken, brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki değişim (motorin ve benzin) ve dolar kuru hareketleri göz önünde bulunduruluyor.

Mart sonunda 67.5 dolar olan brent petrol cuma günü itibarıyla 70 doların üzerine çıkarken Dolar/TL  de 5.50 seviyelerinden 5.60 üzerine çıkmıştı.

7 liraya dayandı
Motorinde pompaya yansıyacak 13 kuruşluk artışla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 6.45 - 6.50 lira, Ankara ve İzmir'de ise 6.50 - 6.65 lira aralığına yükselecek.

Benzin ve motorin fiyatları neden artıyor
Petrol fiyatları geçen hafta zirveye ulaştı.  69,45 dolardan satılan Brent petrolün varil fiyatı aynı gün içinde 57'lik artışla 70,12 dolara çıktı. Petroldeki bu ani yükseliş akaryakıt ürünlerine  zam olarak yansıdı.

Petrolde üretim azaltılıyor
ABD'nin İran'a ve Venezuela'ya yaptırımlarını artıracağı yönündeki açıklamaları ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kısıntısı fiyatların yükselişini destekledi. OPEC, geçen yıl aralıkta Rusya'nın başı çektiği bazı OPEC dışı ülkelerle birlikte üretimini günlük 1,2 milyon varil düşürme kararı almıştı. 

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