Müge Anlı'da Fatma Uyanık'ın katili yakalandı
ATV'de ekranların yayınlanan Müge Anlı'nın programda 6 Ekim 2017'den beri kayıp olan Fatma Uyanık ile ilgili iki zanlının verdiği ifadeler şoke etti.
ATV yayınlanan Müge Anlı'nın programında Fatma Uyanık ile yeni bir gelişme yaşandı. Karaman'da 6 Ekim 2017 tarihinde kaybolan ve bir daha haber alınamayan 31 yaşındaki Fatma Uyanık için savcılık yeniden araştırma başlatmış 3 kişi tutuklanmıştı. Bu gün ise savcının ifade aldığı zanlıların cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Fatma Uyanık cinayetini itiraf eden zanlıların baba-oğul olduğu ortaya çıktı. İşte Fatma Uyanık ile ilgili son dakika gelişmesi.
Karaman'da Ekim 2017 yılında kaybolan Fatma Uyanık'in canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Geçen günlerde Müge Anlı canlı yayında müjdeyi vermiş 3 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan zanlılardan 2 kişinin sorgusunu bitirirken şoke eden itiraf da geldi.
Saatler süren yargılama maratonun ardından iddiaların odağındaki 1 numaraları şüpheli olay günü Fatma Uyanık ile ilgili bağlantısını kabul etti. Gözaltına alınan iki zanlının tutuklandığı açıklanırken gözaltına alınan 3. zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlıların baba-oğul olduğu ve ailenin komşusu olduğu açıklanırken isimler henüz verilmedi.
Tutuklanan zanlının abisi ile Fatma Uyanık'ın abisinin arkadaş olması, acılı aile ile zanlılar tarafında adliyede gergin anların yaşanmasına sebep oldu. Fatma Uyanık'a ait cesede ise ulaşılamadı. Zanlılar bu konuda henüz itirafta bulunmadılar.