Müge Anlı'da Fatma Uyanık'ın katili yakalandı

ATV yayınlanan Müge Anlı'nın programında Fatma Uyanık ile yeni bir gelişme yaşandı. Karaman'da 6 Ekim 2017 tarihinde kaybolan ve bir daha haber alınamayan 31 yaşındaki Fatma Uyanık için savcılık yeniden araştırma başlatmış 3 kişi tutuklanmıştı. Bu gün ise savcının ifade aldığı zanlıların cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Fatma Uyanık cinayetini itiraf eden zanlıların baba-oğul olduğu ortaya çıktı. İşte Fatma Uyanık ile ilgili son dakika gelişmesi.