Ersun Yanal: Bunun cezasını çekecekler

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Ankaragücü maçının sonlarında yaşanan gerginlikle ilgili "Oyuncularımı eleştiriyorum ve bunun cezasını çekeceklerini sizin aracılığınızla duyuruyorum." ifadesini kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sezona iyi başlayamayan ve devamında düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, başkent temsilcisi MKE Ankaragücü’ne konuk oldu.

''Gol atma becerisi gösteremedik''

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta taraflar puanları bölüştü. Galatasaray maçı öncesi, başkentte 1-1 berabere biten maçın ardından basın toplantısına katılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Futbolu sonuçlandıran goldür. Bugün biz, oyun becerisinin üstüne ilave edemedik. Golü idare edemediğimizde özellikle defansif konsantrasyonumuz dağıldı. Sezon başından beri ve benim ilk geldiğim günden beri gol üretme konusunda iyi değiliz. Bugün oyuncularım oyun oynama becerisini göstermelerine rağmen gol atma becerisi gösteremedi” ifadelerini kullandı.



''Fenerbahçe sahada Fenerbahçe gibi olmaya devam edecek”

Maç sonunda Fenerbahçe’nin ligdeki durumu ve Eryaman Stadının ambiyansı hakkında da konuşan Yanal, “Ankaragücü taraftarı bugün hem takımını destekledi hem de sahiplenme tavrını ortaya koydu. Umarım Ankaragücü takımı da istediği sonucu ligde alır. Burada statta ambiyans çok güzeldi. Fenerbahçe gibi bir takım bu sezon buralara geldiyse bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Fakat Fenerbahçe, sonuçlardan daha önemli bir yerde. Fenerbahçe sahada Fenerbahçe gibi olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

''Bunun cezasını çekecekler''

Maçın sonlarında yaşanan gerginlikle ilgili "Oyuncularımı eleştiriyorum ve bunun cezasını çekeceklerini sizin aracılığınızla duyuruyorum." ifadesini kullanan Yanal, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi için ise "Kadıköy'deki derbiler bizim bayramımız gibi. Derbide farklı bir ambiyans olur, farklı bir tavır olur. Geleneği devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





