Mansur Yavaş'tan mazbata öncesi Hacı Bayram Veli'de şükür duası

31 Mart Yerel seçimlerde CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, sabah soluğu Hacı Bayram Veli Camii’nde aldı.

ANKARA'da seçimlerden sonra devam eden belirsizlik bugün itibari ile sona eriyor. Millet İttifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş’a mazbatası bugün verilecek.

Yavaş, devir teslim töreni öncesinde sabah namazını, Hacı bayram Veli Camii’nde kıldı. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin kabrini ziyaret eden Yavaş, burada dua etti.



Ziyaret sonrası açıklama yapan Yavaş, şöyle konuştu: "Bugün mazbatayı alacağız. Bize mazbata alınacak denildiğinde Ankara’nın kurucularından Hacı Bayram Veli’yi ziyaret edip duamızı ettik.

Göreve başlıyor

"Mazbatayı aldıktan sonra Ankaramızı başkent yapan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda saygı duşunda bulunup daha sonra da görevimize başlayacağız. Haydi bismillah dedik. Allahım hayırlı uğurlu etsin.