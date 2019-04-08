HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Mansur Yavaş'tan mazbata öncesi Hacı Bayram Veli'de şükür duası

31 Mart Yerel seçimlerde CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, sabah soluğu Hacı Bayram Veli Camii’nde aldı.

ANKARA'da seçimlerden sonra devam eden belirsizlik bugün itibari ile sona eriyor. Millet İttifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş’a mazbatası bugün verilecek.

Yavaş, devir teslim töreni öncesinde sabah namazını, Hacı bayram Veli Camii’nde kıldı. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin kabrini ziyaret eden Yavaş, burada dua etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Yavaş, şöyle konuştu: "Bugün mazbatayı alacağız. Bize mazbata alınacak denildiğinde Ankara’nın kurucularından Hacı Bayram Veli’yi ziyaret edip duamızı ettik.  

Göreve başlıyor
"Mazbatayı aldıktan sonra Ankaramızı başkent yapan ulu önder Mustafa  Kemal Atatürk’ün huzurunda saygı duşunda bulunup daha sonra  da görevimize başlayacağız. Haydi bismillah dedik. Allahım hayırlı uğurlu etsin.

İlgili Haberler
İstanbul seçim sonuçları geçersiz oylar aradaki fark değişti
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ersun Yanal: Bunun cezasını çekecekler
Ersun Yanal: Bunun cezasını çekecekler
Benjamin Netanyahu'dan korkunç seçim vaadi! Filistin'i yok edeceğim
Benjamin Netanyahu'dan korkunç seçim vaadi! Filistin'i yok edeceğim
AK Partili Yasin Aktay'dan dikkat çeken seçim yazısı
AK Partili Yasin Aktay'dan dikkat çeken seçim yazısı
Motorin 7 liraya dayandı 13 kuruşluk zam geliyor
Motorin 7 liraya dayandı 13 kuruşluk zam geliyor
Baharın gelmesiyle baş gösteren göz kuruluğuna dikkat!
Baharın gelmesiyle baş gösteren göz kuruluğuna dikkat!
Güney Afrika'da bir kaçak avcıyı fil öldürdü, aslanlar yedi
Güney Afrika'da bir kaçak avcıyı fil öldürdü, aslanlar yedi
ÖNCEKİ HABERLER
Polis Haftası resimli sözler kısa-uzun polis günü anlamlı sözler sayfası
Polis Haftası resimli sözler kısa-uzun polis günü anlamlı sözler sayfası
8 Nisan evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama
8 Nisan evde bakım maaşı yatan iller TC ile sorgulama
Kurban Bayramı 2019 ne zaman Kurban tatili hangi ayda?
Kurban Bayramı 2019 ne zaman Kurban tatili hangi ayda?
Şampiyonluk yolunda PSG'ye ağır darbe
Şampiyonluk yolunda PSG'ye ağır darbe
Sancaktepe'de kaza çok sayıda yaralı var
Sancaktepe'de kaza çok sayıda yaralı var
e okul MEB sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama
e okul MEB sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama
Profesör veterinere tecavüz iddiasıyla tutuklandı
Profesör veterinere tecavüz iddiasıyla tutuklandı
Marlboro kaç para oldu 2019 pmaktif yeni sigara fiyatları
Marlboro kaç para oldu 2019 pmaktif yeni sigara fiyatları
Yorumlar