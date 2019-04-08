Zeynep Yılmaz kaç yaşında Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi kimdir?

Acun Ilıcalı'nın adı son günlerde eski eşi Zeynep Yılmaz ile anılıyor. Hatta Miami'de buluştukları iddiası bile var. İkilinin sosyal medyada paylaştıkları pozlar da bu iddiaları güçlendiriyor. Peki Acun'un ikinci eşi Zeynep Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz son günlerin konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki 3 kez evlilik yapan Acun Ilıcalı'nın iki kızının annnesi olan Zeynep Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve Acun ile neden boşandılar?

Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz'ın sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. 2003 yılında evlenip 2016 yılında boşanan çiftin birlikte Miami'ye gittikleri öğrenildi. Çiftin yanlarında kızları Yasemin ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa da görüntülendi.

Şeyma Subaşı ile geçtiğimiz yıl apar topar boşanan ve olayın perde arkası hakkında bir açıklama yapmayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Miami'ye kızları ile tatile gitti. Ancak medya patronunun eski eşi Zeynep Yılmaz da, paylaşımlarıyla Miami'de olduğunu gösterdi.

Peki Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kimdir?

Zeynep Yılmaz, 1976 yılında dünyaya geldi. 17 yaşındayken Acun Ilıcalı ile tanıştı, 10 yıllık beraberliğin ardından 2003’te nikah masasına oturdu.

Bu esnada 1999 – 2000 yıllarında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. İlk olarak Cine5’te iç film satın alımı görevinde üç sene kadar çalıştı. Daha sonra ‘çocukluk hayalim’ dediği mimarlık mesleğini yapmaya başladı ve kendi mimarlık şirketini kurdu.





Bu süreçte Acun Ilıcalı'dan iki kızı olan Zeynep Yılmaz, çocuklarına Leyla ve Yasemin ismini verdi. Leyla Ilıcalı 2004, Yasemin Ilıcalı ise 2007 yılında dünyaya geldi.



Peki Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz neden boşandı?

Acun Ilıcalı ile 13 yıllık eşi Zeynep Yılmaz, 2016 yılında anlaşmalı bir şekilde ayrıldı. Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile evliyken, Şeyma Subaşı ile birlikte olmaya başladı.



Yasak aşkı ile gündem olan Acun Ilıcalı, söylentilere kulaklarını tıkadı ve Şeyma Subaşı ile olan ilişkisinden de bir çocuk sahibi oldu.

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Son olarak 43 yaşında olmasına rağmen sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Zeynep Yılmaz'ın, yeniden Acun Ilıcalı ile birlikte olduğu iddia edildi.





