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Mustafa Denizli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Mustafa Denizli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefalı bir insan olduğunu ifade ederken ''Erdoğan sayesinde Avrupa'daki standartları da aşan statlara, tesislere kavuştuk. Çok büyük hizmeti var futbola.'' dedi.

Türk futboluna adını altın harflerle yazdıran ve üç büyükleri şampiyon yapan tek hoca olan Kasımpaşa'nın emektar çalıştırıcısı Mustafa Denizli, Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.

''Erdoğan çok vefalı bir insan''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk futboluna olan katkıların altını çizen Mustafa Denizli, ''Kasımpaşa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da semti. Evet, kendisi yakından ilgileniyor. Tesislerimizi hizmete sokan da Erdoğan. Zaman zaman arayıp bilgi de alıyor. Cumhurbaşkanı iyi günümde de, kötü günümde de ilk arayanlardan biri. Çok vefalı bir insan.'' dedi.

''Erdoğan sayesinde Avrupa'daki standartlarını aştık''
''Cumhurbaşkanı tüm spor dallarına çok önem veriyor.'' diyen Denizli, ''Futbola da katkısı çok büyük. Erdoğan sayesinde Avrupa'daki standartları da aşan statlara, tesislere kavuştuk. Çok büyük hizmeti var futbola. Ayrım yapmadan tüm kulüplere destek veriyor. Bu açıdan çok şanslıyız. Umarım onun emeğine yakışır bir futbolumuz olur.'' şeklinde konuştu.

''Bundan gurur duyarım''
''Adana'daki stada Fatih Terim, Trabzon'dakine Şenol Güneş ismi verildi. İzmir'dekinesizin adınız verilse bunu nasıl karşılarsınız?'' şeklindeki soruya yanıt veren Denizli, şu ifadeleri kullandı;

''Türk futboluna hayatımı vermiş biri olarak bundan gurur duyarım. Hep futbolumuzu ileriye taşımak için mücadele ettim, edeceğim. Böyle bir takdir gelirse de benim için bundan daha fazla mutluluk olmaz.''

''Başakşehir, üç büyüklerin ligdeki hegemonyasını kırdı''
Mustafa Denizli, ''Başakşehir'in başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' şeklindeki soruya ise ''Üç büyükler olmadan lig çok renksiz olur. Bunun içine farklı renklerin de girmesi gerekiyor. Bu açıdan Başakşehir, üç büyüklerin ligdeki hegemonyasını kırdı. Onların başarısını çok takdir ediyorum. Hem kendi çabası, hem de rakiplerinin istenilen performansı ortayakoyamamasına bağlıyorum bu başarıyı. Tribün gücünden yoksun ama bence bu dezavantajlı gibi görünse de avantajlı bir durum aslında. Seyirci baskısı olmuyor. Bu da takımlara avantaj olarak dönebiliyor.'' yanıtını verdi.

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