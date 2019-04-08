Nagehan Alçı İstanbul seçimleri için yeni tarih verdi

İSTANBUL seçim sonuçları hala tartışılırken Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan bomba bir iddia geldi. Alçı İBB seçimlerinin tekrarlanacağını söyledi tarih de verdi.

Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinin 2 Haziran 2019 tarihinde yenilenebileceğini söyledi. Alçı, "Sandık yorgunu bir toplumuz ama buna rağmen biz İstanbullular bir seçime daha gireceğiz büyük olasılıkla" ifadesini kullandı.

Alçı, Habertürk'te "Yoksa ufukta 2 Haziran İstanbul seçimleri mi var?" başlığıyla yayımlanan yazısında "31 Mart akşamı, sandıklar kapandıktan kısa bir süre sonra, saat 18 sularında Habertürk TV'de yayına başladık. Sevgili Didem bana söz verdi. Ben de ilk olarak 'Gecenin ve önümüzdeki günlerin başlığını şimdiden atmam istenirse İstanbul meydan muharebesi manşetini atarım' dedim" hatırlatmasında bulundu.

Çok büyük bir siyasal çekişme ve gerilim yaşanacağı açıktı

"Şüphesiz çok iddialı bir sözdü ancak yaptığım tüm analizlerde İstanbul seçiminin kafa kafaya geldiği sonucu çıkıyordu. Elbette taşlı sopalı bir kavgayı kast etmiyordum ama çok büyük bir siyasal çekişme ve gerilim yaşanacağı bana göre açıktı" diyen Alçı, şöyle devam etti:

Bir haftadır devam eden istanbul meydan muharebesi

Maalesef ülkemiz son 1 haftadır siyasi anlamda İstanbul meydan muharebesini yaşamaya devam ediyor. Çok gerilimli bir seçim gecesinin sonunda, geçen hafta bu sabah İmamoğlu lehine fark 30 bin kadardı. Şu an sayı 16 bin civarında hatta Ali İhsan Yavuz'a göre 14 bin kadar. Hâlâ iki parti örgütü arasında kıyasıya mücadele yaşanıyor. Yeniden sayımlar sürüyor.

Düğüm nasıl çözülecek?

Hem AK Parti hem CHP tarafının önemli yetkilileriyle görüşerek tezlerini dinledim. YSK'ya yakın kaynaklarla da konuştum. İçinde olduğumuz İstanbul çıkmazını ya da düğümünü çözümlemeye çalıştım diyen Alçı, Benim gördüğüm gidişata göre, Yüksek Seçim Kurulunun kararı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri 2 Haziran 2019 tarihinde yenilenebilir'' iddiasında bulundu.

Seçim YSK kararıyla tekrarlanacak

Alçı, seçimin sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ni belirleyecek bazda bir seçim olacağını ve YSK'nın kararıyla tekrarlanacağını söyledi.