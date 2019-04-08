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Janset aslen nereli kaç yaşında Janset gerçek adı ne?

Janset aslen nereli kaç yaşında Janset gerçek adı ne?

Sevilen oyuncu Janset kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi soruları merak konusu oldu. Oyuncu Janset aslen Almanya doğumlu ve gerçek adı Janset Paçal. 1971 doğumlu olan Janset'in bilinen bir evliliği olmammıştır.

Janset kaç yaşında aslen nereli ve Janset'in gerçek adı ne soruları merak konusu oldu. Sevilen ve başarılı oyunvu Janset özel hayatı ile merak ediliyor. Gerçek adı Janset Paçal olan oyuncu 1971 doğumlu. 

JANSET KİDMİR: Herkes O’nu Janset olarak tanıyor. Tam ismi Janset Paçal. Janset, 10 Haziran 1971 tarihinde Almanya’nın Münih kentinde dünyaya geldi. İkizler burcu. İki çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Janset’in, Jan Paçal isimli bir de erkek kardeşi var. Babası Çerkez kökenli ve Kayserili, annesi Ankaralı. Ailesi Almanya’ya işçi olarak çalışmaya gittiği sırada dünyaya gelen iki çocuğu Almanya doğumlu oldu. İlerleyen yıllarda Türkiye’ye dönüş yapan aile, Antalya’da yaşamaya başladı.

Janset’in kariyeri: Janset, 1990 yılında Antalya Çizgi Tiyatrosu’nda animatörlük olarak görev yapmaya başladı. İki yılın ardından modellik yapmaya başladı. Janset, kariyerinde hızla ilerlerken Vakko, Beymen, Aprido, David People, L’oreal, Cemil İpekçi, Spow Off Ray Ban gibi markalar için sayısız defilede Paris, New York, Milano, Tokyo, Köln, Düsseldorf, Türkmenistan ve Makedonya‘da uluslararası gösterilerde yer aldı.

1994 yılında İstanbul’a giden Janset, Gaye Sökmen Ajans’ına kayıt oldu. Adeta yıldızı parlayan Janset, Max, Amıca,Vizyon,Bıba, Kım ve Health & Shape gibi dergilere kapak oldu.

Oyunculuk sektörüne adım atmaya karar veren Janset, 1999 – 2002 yılları arasında yapımcılığını Birol Güven‘in yaptığı “Ayrılsak da Beraberiz” adlı dizide 412 bölümde başrol olarak boy gösterdi. Dizide, Hakan Yılmaz, Necmi Yapıcı, Belma Canciğer, Simge Selçuk, Ayşe Tolga, Tuluğ Çizgen, Selahattin Taşdöğen, Suzan Aksoy ile birlikte oynadı. Ardından, birçok dizi ve filmde rol aldı.

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