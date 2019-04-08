Erdoğan'dan çok kritik "İstanbul seçimi" çıkışı: Neredeyse bütünü usulsüz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart İstanbul seçimlerine ilişkin, "Usulsüzlükler bazı değil, neredeyse bütünü usulsüz" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyareti öncesi havaalanında çok önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, İstanbul seçimlerine ilişkin, "13-14 bin farkla kimsenin kazandım demeye hakkı yok" diye konuştu.

"Usulsüzlükler bazı değil neredeyse bütünü usulsüz" diyen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

TV tespitleri var

"Böyle bir durum olduğu için böyle bir yola başvuruluyor. Bundan sonraki süreç yargı süreci. Bunun patronajı YSK'dır. Biz bu bilgilerle TV tespitleri var. Organize bazı suçların işlendiğini görüyoruz. Bütün tespitlerle nerede nasıl yolsuzluklar yapılmış boş arazilerde tarlalarda apartmanlar adres olarak gösterilmek suretiyle... Bütün bunlarla beraber adımı atacağız. Geçmişte ve dünyada bunların örnekleri var. 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da 13-14 bin farkla seçimi kazandım havasına kimsenin girmesine gerek yok. Gönüllerin huzur bulabilmesi için yasal olarak müraacat edilmesi gerken yer ilçe, il seçim kurulları ve YSK'dır. İtiraz süreci biter ve sonuç başımızın üzeri deriz.

Savcılar gereğini yapar

Örgütlü müdahalenin içinde savcılıklara duyurular var o ayrı konu, onu zaten savcılıklar bunun da gereğini o delillere dayalı olarak yapacaktır. İşin o boyutu ayrı. Bu işin hırsızlık boyutu var. Bir de sandıkta hırsızlıklar var. Şimdi biz YSK'ya gidiş, sandıktaki örgütlü müdahaleye yöneliktir. O ayrı bir iş ama o diğeri ise ayrı bir konu. Her iki kanaldan bu yürütülecektir. Temennim odur ki en ideal şekilde noktayı koyarız.

Teşekkürler İstanbul pankartları açıklaması

Yasalara ters bir pankart asılmadıktan sonra kimsenin söyleyecek bir şeyi yok. Neden teşekkürler İstanbul pankartları asıldı diyorlar. Koca koca önünde kariyerleri olan tipler. Bir seçim geçilmiş. Bu seçimde her türlü iradesini ortaya koyan İstanbul halkına teşekkür etmemizden daha doğal ne olabilir. Aynı şeyi adayıyla beraber Bay Kemal İstanbul'un her yerine asabilir. İstanbul kazandı diyebilir. Bütün mesele YSK'nın noktayı koyduğu son andır. Biz bu konularda rahatız. Bizim İstanbul halkına teşekkür etmemizden daha doğal bir şey yok."

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer satırbaşları şöyle:

"İkili ilişkilerimizi değerlendireceğiz"

-Putin'le üçüncü defa yüz yüze buluşma gerçekleştireceğiz. İkili ilişkilerimizi değerlendireceğiz. Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacağız. Rusya'yla ilişkilerimiz tüm alanlarda gelişmeye devam ediyor.

-Rusya'yla ticaret hacmimizi nasıl artırabileceğimizi görüşeceğiz. Rusya ile iş birliğimiz artarak, güçlenerek devam ediyor.

Vize serbestisi

-Vize serbestisi konusu da elbette gündemizde yer alan bir başlık. Hususi pasaptort ile TIR sürücüleri için vizesiz seyahatin acilen uygulanmasını sonra bütün vatandaşlarımız için hayata geçmesini istiyoruz.

"Bir gece ansızın"

-Bütün hazırlıklarımız yapılmış durumda. Sınır boyundaki olması gereken her şey işle hazır konumdayız. Sır cümle aynen masada, bir gece ansızın gelinmesi gereken yere gelebiliriz. Başbaşa görüşmemizde ele alacağımız konulardandır.

Netanyahu'nun yaptığı hamleler

-Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır, yasa dışıdır. BM kararlarına da aykırı. ABD'yi arkadalarına almak suriyetiyle bu adımları attılar.