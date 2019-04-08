CHP'li Vekil Sezgin Tanrıkulu İstanbul'daki son verileri paylaştı!

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbul'da geçersiz oyların yüzde 90'ının sayıldığını belirterek, "Ekrem İmamoğlu 15 bin 823 oy önde" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'da geçersiz oyların sayımıyla ilgili son verileri paylaştı.

Tanrıkulu'nun ekran görüntüsünü de paylaştığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre İstanbul'da son durum şöyle:

Fark 15 bin 823

Ekrem İmamoğlu'nun oy sayısı: 4 milyon 171 bin 216

Binali Yıldırım'ın oy sayısı: 4 milyon 155 bin 393

Aradaki oy farkı: 15 bin 823

Geçersiz oylardan sayılan sandık oranı: Yüzde 90

Tanrıkulu'nun ilgili paylaşımı şöyle: