CHP'li Vekil Sezgin Tanrıkulu İstanbul'daki son verileri paylaştı!

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbul'da geçersiz oyların yüzde 90'ının sayıldığını belirterek, "Ekrem İmamoğlu 15 bin 823 oy önde" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'da geçersiz oyların sayımıyla ilgili son verileri paylaştı.
Tanrıkulu'nun ekran görüntüsünü de paylaştığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre İstanbul'da son durum şöyle:
Fark 15 bin 823
Ekrem İmamoğlu'nun oy sayısı: 4 milyon 171 bin 216
Binali Yıldırım'ın oy sayısı: 4 milyon 155 bin 393
Aradaki oy farkı: 15 bin 823
Geçersiz oylardan sayılan sandık oranı: Yüzde 90
Tanrıkulu'nun ilgili paylaşımı şöyle:
İstanbul’da tekrar sayılan geçersiz oyların sayımı % 90 oranında tamamlandı. #Ekremİmamoğlu, tekrar sayılan % 90 oy oranına göre 15 bin 823 oy önde. 🗳 #SakinSakin #MazbatamızıVerin #FarkKapanmıyor #MazbataHakEdenin pic.twitter.com/ym02qCApd5— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 7 Nisan 2019