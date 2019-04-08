HABER /  POLİTİKA

CHP'li Vekil Sezgin Tanrıkulu İstanbul'daki son verileri paylaştı!

CHP'li Vekil Sezgin Tanrıkulu İstanbul'daki son verileri paylaştı!

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbul'da geçersiz oyların yüzde 90'ının sayıldığını belirterek, "Ekrem İmamoğlu 15 bin 823 oy önde" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'da geçersiz oyların sayımıyla ilgili son verileri paylaştı.

Tanrıkulu'nun ekran görüntüsünü de paylaştığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre İstanbul'da son durum şöyle:

Fark 15 bin 823

Ekrem İmamoğlu'nun oy sayısı: 4 milyon 171 bin 216

Binali Yıldırım'ın oy sayısı: 4 milyon 155 bin 393

Aradaki oy farkı: 15 bin 823

Geçersiz oylardan sayılan sandık oranı: Yüzde 90

 Tanrıkulu'nun ilgili paylaşımı şöyle:

İlgili Haberler
Erdoğan'dan çok kritik "İstanbul seçimi" çıkışı: Neredeyse bütünü usulsüz
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bergama'da CHP itiraz etti geçersiz oylar yeniden sayıldı
Bergama'da CHP itiraz etti geçersiz oylar yeniden sayıldı
Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni çalıştırıcısını açıkladı
Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni çalıştırıcısını açıkladı
Mansur Yavaş'tan mazbata öncesi Hacı Bayram Veli'de şükür duası
Mansur Yavaş'tan mazbata öncesi Hacı Bayram Veli'de şükür duası
Ersun Yanal: Bunun cezasını çekecekler
Ersun Yanal: Bunun cezasını çekecekler
Benjamin Netanyahu'dan korkunç seçim vaadi! Filistin'i yok edeceğim
Benjamin Netanyahu'dan korkunç seçim vaadi! Filistin'i yok edeceğim
AK Partili Yasin Aktay'dan dikkat çeken seçim yazısı
AK Partili Yasin Aktay'dan dikkat çeken seçim yazısı
ÖNCEKİ HABERLER
Polis Haftası ne zaman 2019 önemi neden kutlanır?
Polis Haftası ne zaman 2019 önemi neden kutlanır?
Hafta hızlı etkilerle başlıyor Akrep Burcu Hande Kazanova Nisan 2019
Hafta hızlı etkilerle başlıyor Akrep Burcu Hande Kazanova Nisan 2019
Murattı kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
Murattı kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
Toshiba kararını verdi ismini değiştirdi
Toshiba kararını verdi ismini değiştirdi
Zeynep Yılmaz kaç yaşında Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi kimdir?
Zeynep Yılmaz kaç yaşında Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi kimdir?
Kurban Bayramı 2019 ne zaman Kurban tatili hangi ayda?
Kurban Bayramı 2019 ne zaman Kurban tatili hangi ayda?
Polis Haftası resimli sözler kısa-uzun polis günü anlamlı sözler sayfası
Polis Haftası resimli sözler kısa-uzun polis günü anlamlı sözler sayfası
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları en düşük-en yüksek ne kadar?
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları en düşük-en yüksek ne kadar?
Yorumlar 1 yorum