AK Parti Bartın seçim sonuçlarına itiraz etti somut deliller var

AK Parti, Bartın'da geçerli olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz etti.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın belediye başkanlığı için kullanılan 38 bin 760 geçerli oyun yeniden sayılması için YSK'ya başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Seçimin sonucunu etkileyecek itiraz sebepleri bulunduğunu ve itiraz dilekçelerinde somut delilleri ortaya koyduklarını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"35 sandıkta 150'den fazla seçmene sadece İl Genel Meclisi, Belediye Meclisi ve Muhtarlık oy pusulası verilmiş, Bartın Belediye Başkanlığı Seçimine ait oy pusulası verilmemiş, bu husus, sandık sonuç tutanaklarında yazılan teslim edilen oy pusulası, iade edilen oy pusulası, oy kullanan seçmen sayısından açıkça tespit edilebilmektedir. Bartın Merkez İlçe Seçim Kurulu sadece geçersiz oyları saymış, bin 562 geçersiz oyda 75 oy geçerli hale gelmiş, bu oyların 41'inin AK Parti'nin oyu olduğu tespit edilmiştir. 154 sandıktaki geçerli oyların tamamının sayılmasına yönelik itirazımız sadece 5 sandık İçin kabul edilmiş, 149 sandık için reddedilmiştir. Oysa ki aynı sebepler reddedilen sandıklar için de geçerlidir. 154 adet ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarındaki eksiklikler, hatalar, paraf eksiklikleri, kullanılan oy sayısı, zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısı ile ilgili tutarsızlıklar tek tek tespit edilmiş, SEÇSİS sistemine sandık kurulu üyelerimizin parafı olmadan yapılan değişikliklerle oluşturulan kayıtlara itibar edilerek, ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarımız dikkate alınmamıştır. O halde bu tutanaklar siyasi parti temsilcilerine neden verilmektedir."

İl Seçim Kurulu’nun, itiraz edilen 154 sandıktan 27'sine ait sandık sonuç tutanakları ile SEÇSİS kayıtlarını, birleştirme tutanaklarını tek tek inceleyerek değerlendirdiğini ve bu sandıklardan 5'inin tekrar sayılmasına karar verdiğini belirten Tunç, "Kurul, sandıklardan 51’ini toplu değerlendirerek yeniden sayma talebimizi soyut gerekçeyle reddetmiş, geriye kalan 76 sandıkla ilgili ise hiçbir inceleme ve değerlendirme yapmamıştır. Bartın belediye başkanlığı seçimlerinde seçim sonucuna tesir eden ve seçmen iradesinin sandığa yansımasına engel olan yanlışlık ve hataların düzeltilmesi amacıyla tüm oyların yeniden sayılarak maddi gerçeğin ortaya çıkartılması zaruridir, aksi halde seçime gölge düşmüş olur ki bu da kamuoyu vicdanını zedeler. Tüm bu gerekçelerle Bartın belediye başkanlığı için kullanılan 38 bin 760 geçerli oyun yeniden sayılması için YSK'ya başvuruda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Süreç

Bartın'daki ilk sayımda mevcut başkan MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy almış, aradaki 169 oyluk fark, AK Parti ve MHP'nin itirazları sonrası geçersiz oyların sayımı sonucu 148'e düşmüştü. İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazla 5 sandıkta tekrar sayım yapılması sonucu MHP adayı 14 bin 44, AK Parti adayı 13 bin 897 oy almış fark 147'ye inmişti.