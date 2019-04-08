Kemal Kılıçdaroğlu son durumu açıkladı! İşte aradaki oy farkı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada ''Bu olay parti olayı değil. Bu olay demokrasi olayıdır. Yeniden sayım için makul gerekçe lazım. En son aldığımı veriler. Sandıkların yüzde 90.30'u açıldı. Arada 15 bin 722 fark var.'' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener ile bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte iki liderin açıklamalarından öne çıkanlar;

- Türkiye'nin seçim sürecinden süratle çıkmlası lazım. YSK kararlarını hukuk güvenliği içinde almalı. Oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazımız olmadı. İtirazımız hukuk kuralları içinde olmalı. Delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenemez. Kişi kalkıyor itiraz ediyor. Neye itiraz ediyorsun. Delil ve belge koyarsın gereği yapılır. Bizim de itirazlarımız oldu. YSK seçim güvenliğini bozan bir sürece girmiştir. Asıl tehlike burada.



''1 Nisan'dan itibaren Ekrem İmamoğlu, seçilmiş görünüyor''

- Telkine göre karar verilirse yargıçlık tartışılır. YSK'nın kendi internet sitesinde 1 Nisan'dan itibaren Ekrem İmamoğlu, seçilmiş görünüyor. 38 ilçeyi yeniden sayalım diyorlar. Gerekçeniz nedir? Islak imzalar seçimin tapusu ise bizim de tek güvencemiz bu. O zaman bu ıslak imzaların tutanaklarını niye tuttular. İBB adayı, AK Parti Genel Başkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı gizli toplantı yapıyorlar. Yaptığınız suç. YSK'nın yargıçlarındna istediğim elinizi vicdanınıza koyup karar verin. Yeniden sayım için makul gerekçe lazım.

Aradaki oy farkını açıkladı - Bu olay parti olayı değil. Bu olay demokrasi olayıdır. En son aldığımı veriler. Saat 08.54 itibariyle sandıkların yüzde 90.30'u açıldı. Arada 15 bin 722 fark var.

Meral Akşener: Bu millet sandıkta sağlam bir tokat atar

Kılıçdaroğlu'ndan sonra söz alan İYİ Parti lideri Meral Akşener, şu ifadeleri kullandı;



- Milli iradeye saygısızlığı bu gazi ve aziz millet affetmez. Sandıkta cezasını vererek affetmez. Bugün çok vahim bir iş olmaktadır. o da şudur 'Biz kazanamıyorsak sandığın bir manası yoktur.' Sayın Erdoğan bugün itibariyle İstanbul'dan çıkan sandık sonuçlarını kabul etmemekle milli iradeye ihanet etmektedir. Bu millet kendi iradesiyle alay edeni kendisinin iradesini sorgulayanı gördüğü zaman sandıkta sağlam bir tokat atar.

''Türkiye'nin bir an evvel normalleşmesi lazım''

- YSK hakimlerine sesleniyorum çocuklarınızın yüzüne bakabilir halde olun. CHP İYİ Parti ya da AK Parti'nin SKM ofisi değilsiniz. Seçim güvenliğini takip eden bir yüksek hukuk kurumusunuz. Anlaşılıyor ki İstanbul'u kazanıncaya kadar seçimler tekrar tekrar olabiliecek gibi bir talep aldık. Adalet Bakanı hislerine göre problem var diyor. Türkiye'nin bir an evvel normalleşmesi lazım. Ekonomiye odaklanılması lazım.