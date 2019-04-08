HABER /  OTOMOBİL

Honda Türkiye son kararını açıkladı 2021 yılında...

Honda Türkiye son kararını açıkladı 2021 yılında...

Honda Türkiye AŞ, 2021 yılında mevcut Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasını takiben Türkiye'deki otomobil üretim operasyonunu sonlandırma kararı aldı.

Honda Türkiye AŞ, 2021 yılında mevcut Civic Sedan modelinin üretiminin tamamlanmasını takiben Türkiye'deki otomobil üretim operasyonunu sonlandırma kararı aldı. Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Honda Türkiye, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye fabrikasında üretime devam etmeme kararını duyurdu.

Elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler

Açıklamada, söz konusu kararın, küresel otomotiv endüstrisindeki elektrifikasyon alanında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak uygun üretim kapasitesinin sağlanması gerekliliği nedeniyle alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'deki otomobil üretim faaliyetlerini 22 yıldır başarıyla sürdüren Honda Türkiye, bu dönemde tüm hedeflerine ulaşmış olmaktan gurur duymaktadır. Honda’nın Türkiye’de son birkaç yılda ortaya koyduğu etkileyici performans, şirketin Türkiye piyasasına duyduğu büyük güvenin en önemli kanıtıdır. Bu nedenle Honda Türkiye, satış ve satış sonrası operasyonlarını müşterilerine sunduğu yüksek hizmet kalitesiyle 2021 yılından sonraki dönemde de sürdürecektir. Bu doğrultuda, Türkiye’de araç ithalatı ve dağıtımını içeren otomobil operasyonları kesintisiz olarak devam edecektir. Honda Motosiklet operasyonları bu karardan etkilenmeyecektir."  

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura hızla değişen piyasa dinamikleri ve teknolojik gelişmelere öncülük etme ihtiyacının farkında olduklarını vurgulayarak, "Bu durum, Türkiye’deki otomobil üretim operasyonumuzu da kaçınılmaz olarak etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu

İlgili Haberler
'Honda e Prototype' adlı elektrikli arabası tanıtıldı
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika açıklama
YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu son durumu açıkladı! İşte aradaki oy farkı
Kemal Kılıçdaroğlu son durumu açıkladı! İşte aradaki oy farkı
Nagehan Alçı İstanbul seçimleri için yeni tarih verdi
Nagehan Alçı İstanbul seçimleri için yeni tarih verdi
Mustafa Denizli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Mustafa Denizli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Martin Linnes'le anlaşma sağlandı
Martin Linnes'le anlaşma sağlandı
AK Parti Bartın seçim sonuçlarına itiraz etti somut deliller var
AK Parti Bartın seçim sonuçlarına itiraz etti somut deliller var
ÖNCEKİ HABERLER
MHP'nin Iğdır'daki seçim sonuçlarına itirazı reddedildi
MHP'nin Iğdır'daki seçim sonuçlarına itirazı reddedildi
2019 aşure ayı ne zaman Muharrem ayı başlangıc tarihi
2019 aşure ayı ne zaman Muharrem ayı başlangıc tarihi
Polis haftası mesajları resimli kısa tebrik sözleri 2019
Polis haftası mesajları resimli kısa tebrik sözleri 2019
Janset aslen nereli kaç yaşında Janset gerçek adı ne?
Janset aslen nereli kaç yaşında Janset gerçek adı ne?
Erdoğan'dan çok kritik "İstanbul seçimi" çıkışı: Neredeyse bütünü usulsüz
Erdoğan'dan çok kritik "İstanbul seçimi" çıkışı: Neredeyse bütünü usulsüz
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları en düşük-en yüksek ne kadar?
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları en düşük-en yüksek ne kadar?
CHP'li Vekil Sezgin Tanrıkulu İstanbul'daki son verileri paylaştı!
CHP'li Vekil Sezgin Tanrıkulu İstanbul'daki son verileri paylaştı!
Kurban Bayramı 2019 ne zaman Kurban tatili hangi ayda?
Kurban Bayramı 2019 ne zaman Kurban tatili hangi ayda?
Yorumlar 8 yorum