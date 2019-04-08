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Meral Akşener'den İstanbul seçimi tepkisi! Bu millet sağlam bir tokat atar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Akşener ''bu millet iradesini sorgulayana sandıkta sağlam bir tokat atar'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına çıkarak bir açıklama yaptı. 

Her iki liderin gündeminde tartışma yaratan İstanbul seçim sonuçları vardı. Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek; ''Milli iradeye saygısızlığı bu gazi ve aziz millet affetmez. Sayın Erdoğan bugün itibariyle İstanbul'dan çıkan sandık sonuçlarını kabul etmemekle milli iradeye ihanet etmektedir'' dedi. Kılıçdaroğlu'ndan sonra söz alan İYİ Parti lideri Meral Akşener, şu açıklamalarda bulundu:

Milli iradeye saygısızlığı bu gazi ve aziz millet affetmez

Milli iradeye saygısızlığı bu gazi ve aziz millet affetmez. Sandıkta cezasını vererek affetmez. Bugün çok vahim bir iş olmaktadır. o da şudur 'Biz kazanamıyorsak sandığın bir manası yoktur.' Sayın Erdoğan bugün itibariyle İstanbul'dan çıkan sandık sonuçlarını kabul etmemekle milli iradeye ihanet etmektedir. 

Bu millet iradesini sorgulayana sandıkta sağlam bir tokat atar

Bu millet kendi iradesiyle alay edeni kendisinin iradesini sorgulayanı gördüğü zaman sandıkta sağlam bir tokat atar. YSK hakimlerine sesleniyorum çocuklarınızın yüzüne bakabilir halde olun. CHP İYİ Parti ya da AK Parti'nin SKM ofisi değilsiniz.

İstanbul'u kazanana kadar seçim tekrarı olabilecek

Seçim güvenliğini takip eden bir yüksek hukuk kurumusunuz. Anlaşılıyor ki İstanbul'u kazanıncaya kadar seçimler tekrar tekrar olabilecek gibi bir talep aldık. Adalet Bakanı hislerine göre problem var diyor. Türkiye'nin bir an evvel normalleşmesi lazım.

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