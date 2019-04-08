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CHP'den kritik hamle! YSK'ya "Mazbata" başvurusu yaptı

CHP'den kritik hamle! YSK'ya "Mazbata" başvurusu yaptı

CHP, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi için YSK'ya başvurdu.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığına verilen dilekçede, ilgili kanun maddeleri ve geçmiş uygulamalar bir bir sıralandı; hukuki çerçeve dahilinde İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi talep edildi.

"Mazbatanın verilmesi için kesin sonuçların ilanı beklenmez"

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun CHP adına verdiği dilekçede, İmamoğlu'nun mazbatasının 2972 sayılı kanun çerçevesinde verilmesinin gerektiği vurgulandı. Bu kanunun 'İl seçim kurulunda birleştirilen oy tutanaklarına göre en çok oyu alan adayın seçim kazandığına hükmettiği' hatırlatılarak, dilekçede "Yasalarımıza göre mazbatanın verilmesi için kesin sonuçların ilanı beklenmez" denildi.

YSK'ya çağrı

"Seçim yasaları devlette ve belediyelerde 'devamlılığı' ve 'boşluk' oluşmamasını hedefler" vurgusunun yapıldığı dilekçede, "Zaten uzun yıllardır ülkemizde tüm İl Seçim Kurulları kanunu bu şekilde uygulamıştır" denildi. CHP, "Yerleşmiş içtihatların ve teamüllerin herkese eşit şekilde uygulanması" çağrısında bulundu.

Başvuru belgeleri şöyle: 

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