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Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki: Tüm dünyayı bir kaosa sürükleyecektir

Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki: Tüm dünyayı bir kaosa sürükleyecektir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Netanyahu’nun seçim yatırımı olarak Batı Şeria’yı ilhak etme vaadinin hem uluslararası hukuk, hem de bölge barışı adına son derece tehditkar ve tehlikeli olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun 9 Nisan'daki seçimden galip çıkıp yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığına yönelik açıklamasını değerlendirdi.

"Tüm dünyayı bir kaosa sürükleyecektir"

"İsrail'in bu yayılmacı emellerine karşı uluslararası hukuka ve demokrasiye saygılı herkesin açıkça tepki göstermesi zorunludur. Çünkü işgal niyeti, planları ve stratejileri bu şekilde meşrulaştırılmış bir İsrail, sadece bölgemizi değil tüm dünyayı bir kaosa sürükleyecektir." ifadesini kullanan Kurtulmuş Filistin devletinin meşru varlığına sahip çıkmanın insanlığa sahip çıkmak anlamına geldiğini vurguladı.

"Son derece tehditkar ve tehlikelidir"

Kurtulmuş, "Gazze de Batı Şeria da Filistin halkınındır. Netanyahu’nun, seçim yatırımı olarak Batı Şeria’yı ilhak etme vaadi hem uluslararası hukuk, hem bölge barışı adına son derece tehditkar ve tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.

250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi var

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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