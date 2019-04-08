Mansur Yavaş mazbatasını aldı ilk mesajı verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan Yavaş, ''Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Herkesi kucaklayarak hizmet edeceğiz.'' dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin birinci haftasında İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayımı devam ederken, Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin 13 ilçede tüm sandıkların sayılması yönündeki itirazını reddetmişti. YSK'nın başvuruyu reddetmesinin ardından 31 Mart yerel seçimlerine CHP adayı olarak giren Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı kesinleşmiş olmuştu.

Mazbatasını aldı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.

''Herkesi kucaklayarak hizmet edeceğiz''

Mazbatasını aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı;

''Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Herkesi kucaklayarak hizmet edeceğiz. Darısı İstanbul'un başına.''



Anıtkabir'i ziyaret edecek

Mazbatasını alan Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek devir teslim törenine katılacak, ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek. Mansur Yavaş, 16.30'da ise belediye önünde halka seslenecek.