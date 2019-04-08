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Ozan Kabak için inanılmaz rakam

Ozan Kabak için inanılmaz rakam

Bundesliga'da Stuttgart formasıyla harikalar yaratan Ozan Kabak'ın piyasasını 30 milyon euro'ya çıkardığı konuşuluyor.

Bundesliga'da en son evinde Hannover’i 5 golle deviren ve aradan geçen 4 haftada sadece 2 puan toplayan Stuttgart’ta Ozan Kabak’ın müthiş performansı Almanları mest ediyor. 

Son oynanan Nürnberg maçında dev forvet Mikael Ishak’a top göstermediği gibi zaman zaman sağ bekte görev alan Ozan Kabak, güzel oyununu golle taçlandırırken Stuttgart taraftarlarının genç yeteneğe verdiği destek dikkatlerden kaçmadı.

‘Ozan’ın sonu Pavard’
Topu her ayağına aldığında alkış toplayan ve takım arkadaşlarını ateşleyerek saha içinde lider görüntüsü veren Ozan hakkında Almanya’da yaşayan Türk menajerler övgü dolu sözler sarfederken, Stuttgart kulübüne yakın olan Ali Adman’ın ‘Ozan’ın sonu Pavard’ yorumu yapması ilgi çekti.

30 milyon Euro
Stuttgart formasıyla çıktığı 10 maçta 3 gol atan ve maç içerisinde sağlam görüntüsüyle alkış toplayan Ozan Kabak için çarpıcı ifadeler kullanan FIFA Menajerleri, futbolcunun değerinin 30 milyon Eurolara kadar çıktığını iddia ederken, 19 yaşındaki stoperin Galatasaray’dan değil de Benfica, Porto gibi kulüplerden BundesLiga’ya gelmesi halinde kapının en az 20-25 milyon euro’lardan açılacağı belirtildi.

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