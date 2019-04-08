Melis Buse Betyakan kaç yaşında Kısmetse Olur ifşası her şey yalandı

Kısmetse Olur programı ile tanınan Melis Buse Betkayan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. Kısmetse Olur'un inatçı ve hırçın kızı Melis Buse Betyakan o dönemdeki yaşananlar cast olduğunu herkesin oyun oynadığını hiçbir şeyin gerçek olmadığını söyledi.

Melis Buse Betkayan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Kısmetse Olur programı ile tanınan Melis Buse Betkayan o dönem yarışmadaki tüm yaşananların yalan ve oyun olduğunu kendilerinin de cast ajansından seçildiklerini ifşa etti. Programın sunucunun da bu olaydan haberdar olduğunu söyledi.

Melis Buse Betkayan, "Kısmetse Olur" evlilik yarışma programında ünlendi. Zaman zaman yaptığı hareketlerle gündeme gelen eski gelin adayı bu sefer paylaştığı bir fotoğrafla olay oldu.

Melis Buse Betkayan, Instagram hesabından annesiyle dudak dudağa öpüştüğü fotoğrafı yayınladı. Bu paylaşım sonrası Melis'in takipçileri "tuhaf ve uygunsuz" diyerek tepki gösterdi. Bazı takipçileri de ''Annesi öper de koklar da, size ne?'' diyerek tepki gösterenleri eleştirdi.

MELİS BUSE BETKAYAN KİMDİR?

Melis Buse Betkayan 26 yaşında. İstanbul İstinye'de yaşıyor. İç mimar olan Melis Buse Betkayan iyi yerlerde iyi koşullarda yaşamak istediğini söylüyor. Melis Buse Betkayan daha önce Bana Her Şey Yakışır adlı yarışmada yarışmıştı.