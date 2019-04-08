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İzmir'de CHP'li Tunç Soyer mazbatasını aldı

İzmir'de CHP'li Tunç Soyer mazbatasını aldı

Ankara'da Mansur Yavaş'ın mazbatasını almasından sonra bir mazbata haberi de İzmir'den geldi. Millet İttifakı'nın adayı Tunç Soyer mazbatasını aldı.

Heyecanla beklenen 31 Mart yerel seçimleri sonlandı ve yüzde 58.10 oy oranı ile Tunç Soyer İzmir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Sandıktan zaferle çıkan Soyer, bugün İzmir İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Soyer'e, İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili eşlik etti.

Efsaneye sahip çıkacağım
Soyer şu ifadeleri kullandı:  "Tarihi MÖ 6500 yıl öncesine giden 8500 yıllık bir şehre belediye başkanı olmanın büyük gururunu yaşıyorum. İzmir'in 35. belediye başkanıyım. Gerçekten büyük bir gurur bugün aynı zamanda efsane belediye başkanı rahmetli Ahmet Piriştina'nın doğum günü.

Onun efsanesine de sahip çıkacağım. Şunu da biliyorum ki bu bir nöbet, nöbetin sonu geldiğinde onuda büyük bir gururla bırakmayı bileceğiz. Ankara'da, İstanbul'da o koltuğu boşaltmayanlara da ders olur umarım. Bu kenti koruyup ileriye taşımak için aşkla çalışacağım" 

Mazbatasını alan Soyer, makam devir teslimi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

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