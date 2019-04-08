Bingöl'de 5 odalı sığınak imha edildi

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 odalı sığınakta, toprağa gömülü patlayıcılar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 odalı sığınak tespit edildi.

Sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

Öte yandan, operasyonda iki farklı bölgede 3 el yapımı patlayıcı düzeneği ile 16 fünye, 14 tüp, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.