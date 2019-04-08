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CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İstanbul seçimi" cevabı: Son derece tehlikeli

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İstanbul seçimi" cevabı: Son derece tehlikeli

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kimse 13-14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına girmesin" sözlerine "Son derece tehlikelidir ve demokrasiye aykırı" diyerek cevap verdi.

Geçmiş dönemde CHP'nin demokrasi gereği Erdoğan'ın seçilebilmesine yol açtığını belirten Sezgin Tanrıkulu, "Erdoğan’ın şuanki düşüncesi son derece tehlikelidir ve demokrasiye aykırı." açıklaması yaptı.

"Böyle bir sonuç olmaz diyor"

Tanrıkulu konuya ilişkin MSTV'de şöyle konuştu; Şimdi kendisi İstanbul'da seçimi kazanmış bir adaya sen 13 bin 14 bin oyla seçimi kazandım diyemezsin böyle bir sonuç olmaz diyor.

"Bu düşünce son derece tehlikelidir"

İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu andan 17 yıl sonra geldiği nokta bu demokrasi dışılık, bu hukuk dışıklık ve bu sandığa tahamülsüzlük noktasına gelmiş durumda. Bu düşünce son derece tehlikelidir. Sandıkla oyla ve sonuçların değişmeyeceği seçilenlerin iktidara gelemeyeceği düşüncesi yaratır ki bu son derece tehlikelidir, demokrasi dışıdır.

"Sandığa güvensizliği ortaya koyar"

Türkiye'yi halen var olan anayasasındaki ilkelerden uzaklaştırır, açık açık sandığa güvensizliği ortaya koyar ve hiç kimse bu saatten itibaren eksik yanlış olan Türkiye'deki demokrasinin hiç olmadığı noktasına getirir."

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