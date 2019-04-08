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Muharrem İnce'den "seçim iptali' uyarısı: Meşru siyaseti bitiriyoruz demektir

Muharrem İnce'den "seçim iptali' uyarısı: Meşru siyaseti bitiriyoruz demektir

"İstanbul seçimleri belediye seçimi olmaktan çıkmış durumda" diyen CHP'li Muharrem İnce, "Biliniz ki bu aşamadan sonra İstanbul Belediye Başkanlığı’nı Ekrem İmamoğlu’na vermemek biz Türkiye’de meşru siyaseti bitiriyoruz demektir” uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yerel seçim sürecinde İstanbul’da yaşananlara ilişkin yaptığı değerlendirmede seçimin iptal ettirilmek istenebileceğine dikkati çekti.

“İstanbul seçimleri kısa zamanda bir belediye seçimi olmaktan çıkacaktır. Zaten şu haliyle bile çıkmış durumdadır” diyen İnce, İstanbul’un seçimlerini iptal ettirmeye çalışanlara seslendi. İnce, “Olayı sadece Türkiye’nin bugününü değil geleceğini de etkileyen bir noktaya getirdiğinizi fark ediniz." diye konuştu.

İtiraz süreci ve yendien sayım

İnce, yerel seçimlerdeki İstanbul’un sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Takınılan tavrın hak arama mücadelesi olmadığını belirten İnce, “Aradan geçen zaman bu düşüncemizi doğrulamakla kalmadı, sürdürülmekte olan tavrın Türkiye demokrasinin, kırıntı düzeyindeki hukukunun, kurumsal yapılarının tümünü anlamsız hale getiren bir yola doğru girdiğini göstermektedir. Özellikle, geçersiz oyların sayımından sonuç alınmadıktan sonra tüm oyların yeniden sayımının gündeme getirilmesi gösteriyor ki perde arkasındaki yönlendirici düşüncenin, sonuç ne olursa olsun İstanbul Belediyesi’ni seçimi kazanan CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na vermemek olduğu iyice belirgin hale gelmektedir” dedi. 

"YSK çay bahçesi heyeti oldu"

Türkiye’de çok farklı koşullarda seçim yapıldığını vurgulayan İnce, “Ancak sandıktan çıkan sonucun kabul edilmediği, bunun böyle olmadığı yalanı etrafında bütün devlet kurumlarının organize edildiği, vatandaş ile devletin karşı karşıya getirildiği bir durum olmamıştır. Bugün artık YSK, bir yargı kurumu değil, seçimlerde herkesin koşulsuz güveneceği bir kurum olmaktan çıkıp ‘çay bahçesi heyeti’ olduğunu eksiksiz kanıtlamış durumdadır” ifadelerini kullandı.

"Güven, ekonominin olmazsa olmazı"

Türkiye’nin ekonomik krizden geçtiğini kaydeden İnce, Osmanlı Devleti’nden şöyle örnek verdi: Üretmeyen ama borç alan bir ülke olarak 600 yıllık bir devlet, Düyünu Umumiye’nin kurulduğu bir duruma düşmüştür. Böylesi durumlarda, tarihin bizim gibi ülkelerin önüne koyduğu ilke, ‘borç alan emir alır’ ilkesidir. Türkiye ekonomisi gelinen noktada tam da bu durumdadır.”

Ekonomik krizin yönetilmesine ilişkin bir dizi uyarı yapıldığını anımsatan İnce, “Sorunun çözümü için içeride ve dışarıda yapılmaması gerekenler yapıldı. Oysa güven, ekonominin temel dayanağıdır. Olmazsa olmazıdır. Durum böyleyken buna bir de seçim sonuçlarının tanınmadığı, seçim hukukunun olmadığı bir ülke imajı eklendiğinde, İstanbul seçimleri kısa zamanda bir belediye seçimi olmaktan çıkacaktır. Zaten şu haliyle bile çıkmış durumdadır” diye konuştu.

"Ekrem İmamoğlu’na vermemek... "

İstanbul’un seçimlerini iptal ettirmeye çalışanlara seslenen İnce, “Olayı sadece Türkiye’nin bugününü değil geleceğini de etkileyen bir noktaya getirdiğinizi fark ediniz. Eğer bunu bilinçli olarak yapıyorsanız bunu da aynı kararlılıkla açıklayınız. Çünkü süreç, iki ileri bir geri mantığıyla sürdürülemeyecek durumdadır. Biliniz ki bu aşamadan sonra İstanbul Belediye Başkanlığı’nın Ekrem İmamoğlu’na vermemek biz Türkiye’de meşru siyaseti bitiriyoruz demektir” uyarısında bulundu. 

"Bedel ödemeye devam ederiz"

Demokrasinin kurullarına uymaya ve Türkiye’nin bugünü ve yarını için sorumluluğa çağıran İnce, “Ne düşünüyorsanız düşünün ama bilin ki hepimiz buradayız. Çünkü burası 82 milyonun, bizlerin, sizlerin, çocuklarımızın, ilelebet vatanıdır. Ya bu ülkede demokrasi ve onun kurallarıyla, değerleriyle, hukukun kurallarıyla birlikte yaşarız. Ya da büyük küçük bedel ödemeye devam ederiz” diye konuştu.

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