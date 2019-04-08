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MSB duyurdu: Hakurk ve Avaşin bölgelerine hava harekâtı

MSB duyurdu: Hakurk ve Avaşin bölgelerine hava harekâtı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ve Avaşin bölgelerine hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından "Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" açıklaması yapıldı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

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