Genç kızı kaçırıp ormanlık alanda dövmüşlerdi! İşte haklarında istenen ceza

ANTALYA'da zorla ormanlık alana götürdükleri genç kızı darbeden 6 sanıktan 3'ü hakkında 8.5 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İddianamede, sanık kız A.S'nin, mağdur genç kızın erkek arkadaşı Y.K. ile arkadaşlık yapmak istediği dedikoduları üzerine kıskançlık duygusuna kapılmasıyla olayların yaşandığı anlatıldı. Sanıkların kafasına silah, boğazına bıçak dayadıkları kızı ölümle tehdit ederek darbettikleri belirtilen iddianamede, parasını da almaya çalıştıkları aktarıldı.

Korkunç görüntüler basında yer almıştı

Antalya'da 31 Ocak'ta meydana gelen olayda, 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri 18 yaşındaki S.D.'yi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basında yer almıştı.

Şüpheliler gözaltına alınmıştı

Görüntülerin ardından harekete geçen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheliler 3 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen A.S. ve Y.K. tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker M.C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yaşları 18'den küçük olan diğer şüpheliler M.S, M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmiş, S.D.K. tutuklanırken, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

İddianamede anlatılan inanılmaz olaylar şöyle:

Antalya'da 18 yaşındaki kızı, silah ve bıçakla ölüm tehditlerinde bulunup, ormanlık alana götürerek darbettikleri, parasını almaya çalıştıkları öne sürülen 6 sanıktan 3'ünün 8.5 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Tutuklu sanıklar Kazakistan uyruklu A.S. (18) ve Y.K. (22) ile tutuksuz sanık M.C.Y. (20) hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs", "çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

İddianamede sanıklardan A.S. ile Y.K. arasında arkadaşlık ilişkisinin bulunduğu belirtildi. A.S.'nin, mağdur kız M.S.'yi, kendi erkek arkadaşı Y.K. ile arkadaş olmaya çalıştığı iddiaları üzerine evine çağırdığı anlatıldı. A.S.'nin sanıklardan M.C.Y.'yi de arayarak aracıyla evin önüne gelmesini istediği aktarıldı.

İddianamede, evde bir süre kaldıktan sonra dışarı çıkan S.D.'nin, sanıklar A.S., M.C.Y. ve yaşları küçük olduğu için haklarında ayrı bir soruşturma yürütülen S.D.K, M.G. ile M.S.'nin yardımıyla zorla araca bindirildiği belirtildi. M.S'nin, ormanlık alana götürülürken de araç içinde darbedildiği belirtildi. M.C.Y.'nin araçta taşıdığı kurusıkı tabancayı mağdura doğrulttuğu ve A.S.'nin de "Acaba silahla mı öldürsek?" diyerek tehditte bulunduğu anlatıldı.