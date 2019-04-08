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Melih Gökçek'ten İstanbul seçimleri için dikkat çeken iki teklif!

Melih Gökçek'ten İstanbul seçimleri için dikkat çeken iki teklif!

İstanbul seçim sonuçları daha belli olmadı. Erdoğan seçimde tümden usulsüzlük açıklaması yaparken Melih Gökçek'ten iki önemli teklif geldi. Gökçek; ''ya bütün sandıklar sayılmalı ya da seçim yenilenmelidir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken iki teklifte bulundu. Gökçek, "Ya bütün sandıklar sayılmalı ya da seçim yenilenmelidir" dedi.

Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

İnsan zekasına hakarettir

"İstanbul Belediye Başkanlık seçimlerinde hırsız ve metodları o kadar çeşitli ki insan hafsalası duruyor. Suçu insani bir hata olarak kabul etmek insan zekasına hakarettir. Suç müteselsil suçtur ve örgütlüdür. Ya bütün sandıklar sayılmalı ya da seçim yenilenmelidir."

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