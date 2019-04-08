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Göztepe'de futbolcular ve taraftar birbirlerine girdi

Demirören Haber Ajansı

Sahasında Akhisarspor'a 1-0 yenilerek büyük avantaj kaybeden Göztepe'de ortalık karıştı. Maç bitiminde Bornova Stadı'nın dışında futbolcularla taraftar birbirine girdi.

Spor Toto Süper Lig'de küme kalma yolunda evinde son sıradaki Akhisarspor'a 1-0 yenilerek büyük avantaj kaybeden Göztepe'de ortalık karıştı. Mutlak galibiyet için çıktığı karşılaşmayı kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftar çileden çıktı.

Arabanın önünü kestiler
Maç bitiminde ise Bornova Stadı'nın dışında futbolcularla taraftar birbirine girdi. Takımı protesto eden futbolseverler Göztepeli oyuncuların önünü kesti. Arabasıyla stattan ayrılan kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın önünü kesen taraftarlar, oyuncuya tepki gösterince olaylar büyüdü. Arkadaşlarıyla birlikte arabasından inen Halil ile taraftar arasında arbede yaşandı. Bu sırada takım otobüsünde bulunan orta saha Alpaslan Öztürk de otobüsten inip koşarak olaylara müdahil oldu. 

Yere düşen taraftar gözyaşlarına boğuldu
Alpaslan'ın ardından otobüsten inen teknik direktör Tamer Tuna, idari menajer İlhan Şahin ve oyuncular da otobüsten inip kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir futbolsever ise yere düşerek gözyaşlarına boğuldu. Tamer Tuna, taraftarın yanına gelerek yatıştırmaya çalıştı. Çevik kuvet polisleri, olaylara müdahale ederek taraftarı stattan uzaklaştırdı.

Büyük şaşkınlık yaşayan futbolcular ise güvenlik gerekçesiyle uzun süre stat dışına çıkmadı. Geniş güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Göztepe takım otobüsü polis konvoyu ile Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne hareket etti.

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