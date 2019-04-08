Eda Kaymaklı öğretmenin katili en sevdiği çıktı cinayeti itiraf etti

MERSİN'de Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı’yı (38), 6 yaşındaki kızının yanında bıçaklayarak öldüren katil zanlısı yakalandı. Bu kişinin Eda öğretmenin sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı sevgili adliyeye sevk edildi. U.T., genç kadını öldürme sebebini de itiraf etti.