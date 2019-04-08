Eda Kaymaklı öğretmenin katili en sevdiği çıktı cinayeti itiraf etti
MERSİN'de 38 yaşındaki Eda öğretmen 6 yaşındakinin kızı önünde öldürülmüştü, katil zanlısı yakalandı, o kişi bakın kimdi?
MERSİN'de Türkçe öğretmeni Eda Kaymaklı’yı (38), 6 yaşındaki kızının yanında bıçaklayarak öldüren katil zanlısı yakalandı. Bu kişinin Eda öğretmenin sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı sevgili adliyeye sevk edildi. U.T., genç kadını öldürme sebebini de itiraf etti.
Olay, dün merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda K., Fatma Eser Apartmanı'nın 12. katındaki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Boşanma aşamasında olduğundan yaklaşık 1 yıldan uzun süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen genç öğretmenin cesedi, birlikte yaşadığı 6 yaşındaki kızı tarafından odasında bulundu.
Kızının çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingir vasıtasıyla girdiği evde, genç öğretmenin bir çok yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.