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İnternete en bağımlı 15 ülkede Türkiye kaçıncı sırada?

İnternete en bağımlı 15 ülkede Türkiye kaçıncı sırada?

Ajans Press'in araştırmasına göre internete en bağımlı 15 ülkenin liderliğini ABD göğüslerken Türkiye ise ilk 15 ülke içerisinde yer almadı. 

WalueWalk verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, dünyanın internete en bağımlı ülkesinin ABD olduğu görüldü. ABD’yi takip eden ülkeler ise sırasıyla; Brezilya, Makao, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Hong Kong, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık ve Güney Kore takip etti.

Listede yer alan diğer ülkeler ise Lüksemburg, Almanya, Avusturya, Japonya ve Danimarka oldu.

Türkiye'de yüzde 72,9
Türkiye bu listede yer almazken, TÜİK’in en son yayımladığı raporda ise Türkiye’deki bireylerin yüzde 72,9’unun internet kullanıcısı olduğu saptandı. Türkiye bu oranla internete bağımlı ülke olarak nitelendiriliyor. 

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen yazılı basın incelemesinde, internet başlığı altında, 2018 yılında 196 bin 116 haberin yansıma bulduğu tespit edildi.

42 bin 151 haber
2019 yılındaki haber adetleri incelendiğinde ise, internetin 42 bin 151 haber yansıması ile konuşulduğu görüldü. İnternet ile ilgili medyaya yansıyan haberler içeriklerine göre analiz edildiğinde, internetin en çok sosyal medya mecraları ve yılbaşında kalkan adil kullanım kotası haberleri ile konuşulduğu tespit edildi. 

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