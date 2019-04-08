Siri'nin rakibi Google Asistan, artık reklam alacak

Geçtiğimiz aylarda Türkçe dil desteğine de kavuşan Google Asistan, reklamların devreye girmesiyle artık sorduğunuz bir soruya yanıt verirken araya reklam da alacak.

Google, aldığı bir kararla tüm dünyada kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan Asistan uygulamasında reklamlara yer verecek. Yani asistan, bir semtte uygun otel arama sonuçlarını listelerken otel önerisi de sunabilecek.

Google'ın bu kararı kendilerine maddi anlamda fayda sağlayacak gibi görünüyor ancak kullanıcıların bu yeniliği nasıl karşılayacakları merak konusu olmuş durumda.

Google, birkaç aydır yeni reklam sistemini test etmeyi sürdürüyor ancak reklamların gösterimine ne zaman başlanacağı henüz belli değil.