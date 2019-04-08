Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi kritik açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin baş başa görüşme öncesi açıklama yaptı.

Vladimir Putin, "Türkiye ile ikili ilişkilerimiz özellikle de ekonomi alanında geliştiğini memnuniyetle izliyoruz. Uluslararası ilişkilerde ve küresel sorunlarla ilgili Türkiye ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusudur. İkili ticaret hacmimiz 35 milyar dolar seviyesine ulaştı" diye konuştu.

13 anlaşma imzalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açıklamasında şunları kaydetti: Gerek ikili ilişkiler, gerek bölgesel sorunlarla ilgili aramızda bir görüşme trafiği olacak. 13 tane anlaşma aramızda imzalanacak. Geleceği yönelik bir adımı atmış oluyoruz. Ticaret hacmimizde yüzde 15'lik artış söz konusu. Hedef ticarette 100 milyar dolarlık hedefe yürümek.

Suriye meselesi

Bir diğer önemli adım da, şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı attığımız adımlardır. Suriye'de attığımız adımlar, atacağımız adımlar önem arzediyor. Bugünkü üst düzey stratejik konsey toplantısı büyük önem arzediyor.