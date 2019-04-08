HABER /  DÜNYA

Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi kritik açıklama!

Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi kritik açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin baş başa görüşme öncesi açıklama yaptı.

Vladimir Putin, "Türkiye ile ikili ilişkilerimiz özellikle de ekonomi alanında geliştiğini memnuniyetle izliyoruz. Uluslararası ilişkilerde ve küresel sorunlarla ilgili Türkiye ile yoğun bir iş birliğimiz söz konusudur. İkili ticaret hacmimiz 35 milyar dolar seviyesine ulaştı" diye konuştu.

13 anlaşma imzalanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açıklamasında şunları kaydetti: Gerek ikili ilişkiler, gerek bölgesel sorunlarla ilgili aramızda bir görüşme trafiği olacak. 13 tane anlaşma aramızda imzalanacak. Geleceği yönelik bir adımı atmış oluyoruz. Ticaret hacmimizde yüzde 15'lik artış söz konusu. Hedef ticarette 100 milyar dolarlık hedefe yürümek.

Suriye meselesi

Bir diğer önemli adım da, şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı attığımız adımlardır. Suriye'de attığımız adımlar, atacağımız adımlar önem arzediyor. Bugünkü üst düzey stratejik konsey toplantısı büyük önem arzediyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Russell Crowe'dan Fenerbahçe paylaşımı
Russell Crowe'dan Fenerbahçe paylaşımı
Sedat Peker'den şok sözler! Devlet sokağa çıkın derse çıkarız
Sedat Peker'den şok sözler! Devlet sokağa çıkın derse çıkarız
Ekrem İmamoğlu'ndan ’13-14 bin oyla seçim kazanılmaz’ diyen Erdoğan'a yanıt
Ekrem İmamoğlu'ndan ’13-14 bin oyla seçim kazanılmaz’ diyen Erdoğan'a yanıt
MSB duyurdu: Hakurk ve Avaşin bölgelerine hava harekâtı
MSB duyurdu: Hakurk ve Avaşin bölgelerine hava harekâtı
Göztepe'de futbolcular ve taraftar birbirlerine girdi
Göztepe'de futbolcular ve taraftar birbirlerine girdi
Genç kızı kaçırıp ormanlık alanda dövmüşlerdi! İşte haklarında istenen ceza
Genç kızı kaçırıp ormanlık alanda dövmüşlerdi! İşte haklarında istenen ceza
ÖNCEKİ HABERLER
Atatürk Havalimanı taşınınca 4 bin 500 kişi işinden oldu
Atatürk Havalimanı taşınınca 4 bin 500 kişi işinden oldu
L&M kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
L&M kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
Polis haftası mesajları resimli kısa tebrik sözleri 2019
Polis haftası mesajları resimli kısa tebrik sözleri 2019
Netflix ve Apple rekabeti kızışıyor! Tüm desteğini çekti
Netflix ve Apple rekabeti kızışıyor! Tüm desteğini çekti
Devler Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor
Devler Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor
Kadın 57. bölüm 2. fragmanı
Kadın 57. bölüm 2. fragmanı
Chesterfield kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
Chesterfield kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM MSÜ sonuç sayfası
MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM MSÜ sonuç sayfası
Yorumlar 1 yorum