Russell Crowe'dan Fenerbahçe paylaşımı

Oscar ödüllü Yeni Zellandalı aktör Russell Crowe, kendisine ait sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbul ve Fenerbahçe paylaşımı yaptı.

"Şehri çok sevdim... ve Fenerbahçe'yi de!"

Russell Crowe, "Daha önce İstanbul'u görmediyseniz mutlaka listenize alın. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri." dedi ve ekledi:

"Şehri çok sevdim... ve Fenerbahçe'yi de!".

Başarılı oyuncu Russell Crowe'un bu paylaşımı sonrası özellikle sarı lacivertli taraftlarların yoğun bir şekilde destek mesajı gönderdi..

Apropos to nothing ... if you’ve never seen Istanbul , put it on your list . Truly one of the globes greatest urban areas.

Love that city ... and @Fenerbahce_EN @Fenerbahce