Russell Crowe'dan Fenerbahçe paylaşımı

Gladiator filmiyle adını dünyaya duyuran ve Oscar kazanan başarılı oyuncu Russell Crowe, İstanbul ve Fenerbahçe paylaşımı yaptı.

Oscar ödüllü Yeni Zellandalı aktör Russell Crowe, kendisine ait sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbul ve Fenerbahçe paylaşımı yaptı.

"Şehri çok sevdim... ve Fenerbahçe'yi de!"

Russell Crowe, "Daha önce İstanbul'u görmediyseniz mutlaka listenize alın. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri." dedi ve ekledi:

"Şehri çok sevdim... ve Fenerbahçe'yi de!".

Başarılı oyuncu Russell Crowe'un bu paylaşımı sonrası özellikle sarı lacivertli taraftlarların yoğun bir şekilde destek mesajı gönderdi..