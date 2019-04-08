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Netflix ve Apple rekabeti kızışıyor! Tüm desteğini çekti

Netflix ve Apple rekabeti kızışıyor! Tüm desteğini çekti

Apple'ın, dünyanın en çok kullanılan online dizi ve film izleme platformu Netflix'e rakip olması rekabeti artırmaya devam ediyor.

Netflix, televizyona yansıtma özelliğiyle oldukça beğenilen bir işe imza atmıştı. Netflix kullanan kişiler, tüm akıllı televizyon markalarında bu işlemi gerçekleştirebilirken şirket, Apple TV için bu özelliğini kaldırma kararı aldı.

MacRumors'a yapılan açıklamaya göre desteğin geri çekilmesinin nedeni, AirPlay'in artık birden çok cihazda sunulması ve Netflix'in bunları ayırt edememesi olarak gösterildi.

Konu hakkında açıklama yapan Netflix, "İzlemede kalite standardını sağlayabilmek için Netflix AirPlay desteğini durdurma kararı aldık. Üyeler, Apple TV ve diğer cihazlardaki dahili uygulamadan Netflix'e erişim sağlayabilirler." ifadelerine yer verdi.

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