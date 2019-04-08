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Çinli temizlik görevlilerine akıllı takip cihazı zorunlu hale getirildi

Çinli temizlik görevlilerine akıllı takip cihazı zorunlu hale getirildi

Takip sistemi üretiminde öncü ülke haline gelen Çin, ülkesinde çalışan temizlik işçilerini daha yakından izleme amacıyla akıllı bileklik takma zorunluluğu getirdi.

Alınan bu karara göre Çin'deki temizlik işçileri artık GPS teknolojisini kullanmak zorunda kalacak. Temizlik işçilerinin konumlarını kayıt altına alan bileklikler, kullanıcısı 20 dakika süre sabit kaldığında ise 'çalışmaya devam edin' şeklinde uyarı mesajı yollayacak.

Çin konum tespiti ve takip sistemleri açısından pek çok ülkeden ileri bir noktada. Yüz tanıma teknolojisini güvenlik kameralarına entegre eden ve suçluları çok daha hızlı bir şekilde tespit etmeye çalışan Çin yönetimi, diğer yandan da bazı metro istasyonlarında girişlere 'yüz tanıma' sistemleri yerleştirerek vatandaşların sadece yüzlerini okuyarak trene binebilmesini sağlıyor.

Sistem, yüz tanıma sisteminden geçen vatandaşın ödemesini hesaba kayıtlı kredi kartından kesiyor.

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