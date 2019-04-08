Parliament kaç para oldu 2019 güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatlarına 6 Nisan itibariyle zam yapıldı. Pmaktif yeni zamlı sigara fiyatlarını yayınladı. Sigara fiyatlarına yapılan 2 liralık yeni zammın ardından en yüksek sigara fiyatı 15,5 en düşük sigara fiyatı ise 11 liraya çıktı. Peki güncel sigara zammının ardından parliament sigarası kaç para oldu?

Sigara tiryakilerini üzecek zam haberi 6 Nisan'da geldi. Sigara fiyatlarına 2 liralık zam yapıldı. PMAKTİF yeni zamlı sigara fiyatlarını yayınladı. Buna göre 2 liralık zammın ardından en yüksek sigara fiyatı parliament oldu fiyatı 15 liraya çıktı. En düşük sigara fiyati ise 11 lirayla L&M oldu. Peki yeni sigara zammının ardından marlboro, muratti, lark fiyatları ne kadar oldu?

Sigara markalarına zam geldi. Yeni sigara fiyatları sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu oldu. Yaşanan bu gelişme ardından birçok kişi yeni sigara fiyatları ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, hangi sigara ne kadar oldu? İşte, güncel sigara fiyatları...

SİGARAYA 2 LİRA ARTIŞ: Sigaradaki fiyat artışı ortalama 2 TL oldu. Diğer firmaların da, benzer şekilde önümüzdeki günlerde sigara ürünlerine zam yapmaları bekleniyor. Ocak ayında Resmi Gazete’de yayımlanan sürpriz bir değişiklikle sigaradaki vergilendirme sistemi değiştirilmişti.

Tütün içeren sigaralar ile diğer tütün mamullerinin ÖTV’sinde yapılan değişiklikle, sigaradan alınan yüzde 63’lük nispi ÖTV oranı yüzde 67’ye çıkarılmış, buna karşılık sigara fiyatlarının 7 lira ve altına düşmesini önlemek için uygulanan paket başına 5.6 liralık ‘asgari maktu vergi’ sıfırlanmıştı. Paket başına alınan 42 kuruşluk maktu vergi ise aynı kalmıştı. Sektörde, getirilen yeni sistemle 4 liralık bir fiyat artışının gerekli olduğu değerlendirmeleri yapılmış, ancak bugüne kadar söz konusu rakamlar fiyatlara yansıtılmamıştı. Böylelikle nisan ayı itibariyle, sigara fiyatlarına vergi artışının bir kısmı yansıtılmış oldu. Sigaradaki fiyat artışının enflasyona da yansıması bekleniyor. "

Sigara ve Zararları nelerdir: Sigara bağımlılık yapıcı bir madde olması ve serbest satılabilmesi nedeniyle günümüzde insan sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden biridir. Yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir sorundur da.

Sigara içinde en tehlikelileri arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000’in üzerinde kanserojen ve toksik madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ciğerlerimizde katran (asfalt) oluşmaktadır.

Sigara bağımlılığının 2 yönü vardır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık. Fiziksel bağımlılığı yapan sigaradaki nikotindir. Psikolojik bağımlılık ise kişiye göre değişir. Kendine güvensiz, sorunlardan kaçan kişiler psikolojik bağımlılığa daha eğilimlidir. Sigaranın içindeki yabancı maddeler dokularda irritasyon ve hasar oluşturur. Buna karşı savunma amacıyla kandan çekilen hücreler iltihap alanına toplanır.

Damarların zamanla daralması ile tüm dokulara gelen kan ve oksijen miktarı azalır. Dokunun beslenememesi sonucunda zamanla hasar gelişir. Aslında en dramatik sonuçlarından biri, içindeki kanserojenlerin en yoğun ve uzun etki ettikleri organlar başta olmak üzere tüm kanserlerin oluşma riskini yükseltmesidir.

Ayrıca, sigara diğer uyuşturuculara bir basamak olmaktadır. Sigara kullanan gençlerin büyük bir kısmı alkol kullanmaya da başlamaktadırlar. Sigara içmeyen gençlere göre sekiz kat daha fazla uyuşturucu kullanma riski taşımaktadırlar. Sigara içen gençlerde davranış bozukluğu da görülmektedir, bunlar; kavgacılık, belli bir çeteye girme ya da dikkatsiz ve tedbirsiz cinsel ilişkiler olarak ortaya çıkmaktadır. Sigaraya alışan gençler, başka bir uyuşturucu kullanmasa bile, sigara bağımlısı yetişkinler haline gelmekte ve sağlıklarını tehdit eden kimyasal maddelere bir ömür boyu maruz kalmaktadırlar.