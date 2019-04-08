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İki zırhlı araç işte böyle çarpıştı: 1 polis yaralı

İhlas Haber Ajansı
İki zırhlı araç işte böyle çarpıştı: 1 polis yaralı

DİYARBAKIR'da iki zırhlı aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis yaralandı. Zırhlı araçtaki yaralı polis, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan Diclekent semtinde meydana geldi.

İki zırhlı araç çarpıştı

Diclekent istikametinden Yeniyol istikametine ilerleyen polis zırhlı aracı, kavşaktan dönen bir diğer polis zırhlı aracı ile çarpıştı. Kazada devrilen zırhlı araçta bulunan bir polis yaralandı.

Yardıma çevredeki vatandaşlar koştu

Yaralı polis, çevredeki vatandaşların yardımıyla zırhlı araçtan çıkarıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı polise ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralı polisin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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